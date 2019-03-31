Aydın'da Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Çerçioğlu yeniden kazandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, mevcut Başkan ve Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Özlem Çerçioğlu, tekrar aynı göreve seçildi.

Aydın'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni, resmi olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Özlem Çerçioğlu yeniden kazandı.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

11 Ağustos 1968'de Aydın Nazilli'de doğdu. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 22'nci Dönem CHP Aydın Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda görev aldı. 22 Temmuz 2007'de 23'üncü Dönem CHP Aydın Milletvekili olarak yeniden seçildi. TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde partisinin ve Aydın'ın ilk kadın belediye başkanı seçildi. Halkın güvenini ve takdirini alarak 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Kentin ilk kadın Büyükşehir Belediye Başkanı unvanını kazandı. Halen CHP'den Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Özlem Çerçioğlu, evli ve 2 çocuk annesidir, İngilizce bilmektedir.

FOTOĞRAFLI

