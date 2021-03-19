HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aydın’da suç çetesine şafak operasyonu

Aydın’da suç çetesine şafak operasyonu

19.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Çine ilçesinde şantaj ve tehditle vatandaşlardan maddi menfaat sağlayan suç çetesine yapılan şafak operasyonunda çete elebaşı ile birlikte 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ve Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile özel harekat ekiplerinin desteğiyle Aydın’ın Çine ilçesinde şikayet üzerine iki aydır polis ekiplerinin takibinde olan ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu’na muhalefet, kasten yaralama, ölümle tehdit ile şantaj olaylarına karışan şüphelilerin bulunduğu 11 ayrı adrese şafak operasyonu düzenlendi.

Aydın’ın Çine ilçesinde şantaj ve tehditle vatandaşlardan maddi menfaat sağlayan suç çetesine yapılan şafak operasyonunda çete elebaşı ile birlikte 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ve Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile özel harekat ekiplerinin desteğiyle Aydın’ın Çine ilçesinde şikayet üzerine iki aydır polis ekiplerinin takibinde olan ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu’na muhalefet, kasten yaralama, ölümle tehdit ile şantaj olaylarına karışan şüphelilerin bulunduğu 11 ayrı adrese şafak operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda suç çetesinin ele başı M.A. ile birlikte E.A, İ.A, F.A., T.O., U.U., A.E., A.K.K. ve bir yaşı küçük şahıs gözaltına alındı. 11 ayrı adreste yapılan aramalarda, toprağa gömülü vaziyette 1 adet kalaşnikof, kalaşnikofa ait 4 şarjör, 70 makineli tüfek mermisi, 6 av tüfeği, 1 pompalı, 6 kurusıkı tabanca, 4 tane kuru sıkı sürgüsü, 34 kurusıkı fişeği, 135 adet av tüfeği fişeği, 2 kama, 1 dürbün, 2 kasatura, 1 sustalı bıçak, 1 çelik yelek ve bir miktar narkotik madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Astıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmediAstıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmedi
AK Partili Aydemir'den CHP'ye 'diktatörlük' eleştirisiAK Partili Aydemir'den CHP'ye 'diktatörlük' eleştirisi
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

Ekrem İmamoğlu’nun 'Seni bulurum' dediği Yılmaz konuştu

İmamoğlu’nun 'Seni bulurum' dediği Yılmaz konuştu

‘Susurluk kazası’ davası avukatının cenazesi defnedildi! 'Bizim için büyük bir şok oldu'

‘Susurluk kazası’ davası avukatının cenazesi defnedildi!

AK Partili Aydemir'den CHP'ye 'diktatörlük' eleştirisi

AK Partili Aydemir'den CHP'ye 'diktatörlük' eleştirisi

İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 70'i aştı

İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 70'i aştı

Kayıp döviz bürosu çalışanı Berk Ergier'in cansız bedeni bulundu

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ve AB Konseyi Başkanı ile görüştü

Erdoğan'dan kritik görüşme! Tarih verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.