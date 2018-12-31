HABER

Aydın'da şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 12:43 | Son Güncelleme

Aydın'da şüpheli ölüm

Aydın'ın Çine ilçesinde bir kişi çalıştığı fırının lojmanında ölü bulundu.

Hamitabat Mahallesi Namık Gedik Caddesi'nde çalıştığı fırına ait lojmanda kalan Serkan Emre'den (34) haber alamayan arkadaşları kontrol etmek amacıyla binaya gitti.

Emre'nin hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emre'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Emre'nin cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

PARTNERDünyanın en güzel kızı büyüdü! İşte son haliDünyanın en güzel kızı büyüdü! İşte son hali
Küçükköy taraftarının öldüğü olaylarla ilgili yeni görüntüKüçükköy taraftarının öldüğü olaylarla ilgili yeni görüntü
Az önce Taksim'e yerleştirildi! Herkes ne işe yaradığını soruyorAz önce Taksim'e yerleştirildi! Herkes ne işe yaradığını soruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
lojman ölüm polis

En Çok Okunan Haberler

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Facia haberi geldi! Ölü ve çok sayıda kayıp var

Facia haberi geldi! Ölü ve çok sayıda kayıp var

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2018'de 107'si sözde üst düzey 1746 terörist etkisiz hale getirildi

107'si sözde üst düzey 1746 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul için kuvvetli kar ve fırtına uyarısı! O tarihe dikkat...

İstanbul için flaş 'kar' iddiası... Tarih verip uyarıda bulundu!

Taksim Meydanı'na yerleştirildi! Görüntüleri anlık olarak merkeze gönderecek

Az önce Taksim'e yerleştirildi! Herkes ne işe yaradığını soruyor

Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme

Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme

İzmir'deki DEAŞ operasyonunda ele geçirildi! İşte teröristlerin yen taktiği...

Operasyonda ele geçirildi! Yeni taktikleri...

Uludağ'da buz gibi havada açık havuz keyfi

Uludağ'da buz gibi havada açık havuz keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.