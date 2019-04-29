Aydın'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı

Aydın'ın Nazilli ve Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Nazilli-Aydın kara yolunda, Mustafa Demir idaresindeki 45 FZ 757 plakalı motosiklet, Süleyman Arı idaresindeki 09 NY 444 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada Mustafa Demir ve motosiklette bulunan yolcu Özge Varlık (32) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özge Varlık müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çine'de ise Ahmet Refik Çolakoğlu yönetimindeki 48 FB 193 plakalı otomobil, Yağcılar Mahallesi'nde İlhan Çelik'in kullandığı 09 AH 681 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Nazmiye Çolakoğlu yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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