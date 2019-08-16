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Aydın'daki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 18:54 | Son Güncelleme

Efeler ilçesinde tartıştıkları kişi tarafından pompalı tüfekle öldürülen 2 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde pompalı tüfekle ateş edilerek öldürülen Merve Kotan ve Ekim Türkmen'in cenazeleri toprağa verildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Muhammed Gürsoy tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek öldürülen 19 yaşındaki Merve Kotan'ın cenaze namazı Yavuz Selim Camisi'nde kılındı.

Cenazeye katılan Kotan'ın yakınları tabutunun başında gözyaşı döktü.

Namazın ardından genç kızın cenazesi, Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Camide gazetecilere açıklama yapan baba Salih Kotan, kızının cinayet zanlısı ile yaklaşık 1 yıldır arkadaş olduğunu, Gürsoy'un uygun bir insan olmadığını kızına anlattıklarını, kızlarının uzaklaşmak istediğinde ise korku ve baskıyla zanlı tarafından sindirildiğini iddia etti.

Kızlarının yaşanan bu durumu kendilerine anlatmadığını belirten baba Kotan, "Kızımız bize söylemiş olsaydı, bunların önüne geçerdik. Bu yaşananlar olmazdı." dedi.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Ekim Türkmen'in (31) cenazesi, Bey Camisi'nde kılınan namazın ardından kent mezarlığına defnedildi.

- Olay

Cumhuriyet Mahallesi Nevzat Biçer Parkı'nda dün Muhammed Gürsoy, tartıştığı Ekim Türkmen ve Merve Kotan'a pompalı tüfekle ateş etmiş, Türkmen ve Kotan olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cenaze cinayet pompalı tüfek

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