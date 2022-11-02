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  4. Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

02.11.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 31 Ekim'de İzmir-Aydın Otoyolu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan M.S, Ç.Ç, K.E, H.Y. ve R.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. ve Ç.Ç. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 31 Ekim'de kentte uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir kamyonet ile otomobili İzmir-Aydın Otoyolu'nda durdurmuş, M.S, Ç.Ç, K.E, H.Y. ve R.D'yi gözaltına almıştı. Şüphelilerin Germencik-Söke kavşağında attığı paketlerde 100 gram metamfetamin ele geçirilmişti.

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