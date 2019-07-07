Aydınlar beldesinin içme suyu, zebra midye tehdidi altında

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Adilcevaz ilçesindeki Aygır Gölü, zebra midyelerin istilasına uğradı. Midyeler, içme suyunu gölden sağlayan 2 bin 500 kişinin yaşadığı Aydınlar beldesinin içme suyu deposunu tıkadı. Göle dalış yapıp, hem deponun mazgallarını temizleyen, hem de sualtı kamerası ile koloni halinde yaşayan midyeleri görüntüleyen dalgıç Cumali Birol, önlem alınmaması durumunda Aygır Gölü'nün büyük tehlikeyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Van Gölü havzasında ve Süphan Dağı eteklerinde bulunan doğal güzellikleri ile turistik bir öneme sahip olan Aygır Gölü'nü istila eden zebra midyeler, ilçeye 28 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 kişinin yaşadığı Aydınlar beldesinin içme suyu deposunu tıkadı. Eşsiz bir ekosisteme sahip olan göle dalış yapan dalgıç Cumali Birol, midyelerin tıkadığı mazgalları temizledi. Birol, sualtı kamerası ile koloni halinde yaşayan midyeleri de görüntüledi.

Dalgıç Cumali Birol, beldenin içme suyunun yanı sıra ilçedeki tarım alanlarının büyük bir bölümünün sulama ihtiyacını karşılayan Aygır Gölü'nde istilacı olan zebra midyelere karşı önlem alınmaması durumunda, sıkıntıların yaşanacağını söyledi. Gölün büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu anlatan Birol, şöyle konuştu: