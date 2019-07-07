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Aydınlar beldesinin içme suyu, zebra midye tehdidi altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 10:52 | Son Güncelleme

BİTLİS’in Adilcevaz ilçesindeki Aygır Gölü, zebra midyelerin istilasına uğradı.

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Adilcevaz ilçesindeki Aygır Gölü, zebra midyelerin istilasına uğradı. Midyeler, içme suyunu gölden sağlayan 2 bin 500 kişinin yaşadığı Aydınlar beldesinin içme suyu deposunu tıkadı. Göle dalış yapıp, hem deponun mazgallarını temizleyen, hem de sualtı kamerası ile koloni halinde yaşayan midyeleri görüntüleyen dalgıç Cumali Birol, önlem alınmaması durumunda Aygır Gölü'nün büyük tehlikeyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Van Gölü havzasında ve Süphan Dağı eteklerinde bulunan doğal güzellikleri ile turistik bir öneme sahip olan Aygır Gölü'nü istila eden zebra midyeler, ilçeye 28 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 kişinin yaşadığı Aydınlar beldesinin içme suyu deposunu tıkadı. Eşsiz bir ekosisteme sahip olan göle dalış yapan dalgıç Cumali Birol, midyelerin tıkadığı mazgalları temizledi. Birol, sualtı kamerası ile koloni halinde yaşayan midyeleri de görüntüledi.

Dalgıç Cumali Birol, beldenin içme suyunun yanı sıra ilçedeki tarım alanlarının büyük bir bölümünün sulama ihtiyacını karşılayan Aygır Gölü'nde istilacı olan zebra midyelere karşı önlem alınmaması durumunda, sıkıntıların yaşanacağını söyledi. Gölün büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu anlatan Birol, şöyle konuştu:

"Zebra midyenin Aygır Gölü’ne vermiş olduğu sıkıntı ve problemleri, yine suyun altında bugün gördük. 4- 5 yıl öncesine kadar burada kesinlikle böyle bir şey yoktu. Ancak son zamanlarda bu tehdit devam etmekte ve biz ayda dört kez vananın ağzını temizlemek zorunda kaldık. Göl tabanındaki ekosistemin ne kadar sıkıntılı olduğunu gördük. Dolayısıyla bu sıkıntının bertaraf edilmesi noktasında Türkiye'de herhangi bir konu yok. Biz defalarca gelip buraları temizliyoruz, belde içme suyunu elde ediyor ve tekrar zebra midyelerin oraya yapışması sonucu boruların ve peteklerin ağzını tıkadığından dolayı su gitmiyor. Zebra midyenin bir tanesinin yılda 400 bin adet yumurta bıraktığını bizler biliyoruz. Ama bakıyoruz ki bu göl yavaş yavaş elden gidecek. Bunun aynı zamanda ekosisteme çok büyük bir zararı söz konusu. Ekosistemi nasıl kurtaracağımızın çabasını sarf ediyoruz, ama henüz kat edilmiş bir mesafe de yok. İnşallah ileriki günlerde bununla ilgili yeni çalışmaları yapıp, bu tehlikeyi bertaraf etme noktasında çalışmalarımız olacak."

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