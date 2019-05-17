Aydınlı esnaftan 10 metrelik kumru

Aydın'da, rekor denemesi için 32 kilogram sosis, 12 kilogram kaşar ve 7 kilogram sucuktan yapılan 10 metrelik kumru, çocuklara ve üniversite öğrencilerine dağıtıldı.

Efeler ilçesinde bir iş yerinin sahibi 32 yaşındaki İbrahim Öngel, 10 metre uzunluğunda kumru hazırladı.

Dükkanın önünde kurduğu tezgahta 32 kilogram sosis, 12 kilogram kaşar ve 7 kilogram sucuğu pişiren Öngel, 10 metrelik ekmeğe pişirdiklerini yerleştirdi.

İbrahim Öngel, kumruyu tamamlamasının ardından parçalara ayırarak, çocuklara ve üniversite öğrencilerine dağıttı.

Kumruyu severek yaptığını aktaran Öngel, gazetecilere, rekor denemesi yapmak için 10 metre uzunluğunda kumru yapmaya karar verdiğini söyledi.

Geçen yıl da 2 metrelik kumru yaptığını söyleyen İbrahim Öngel, "Bu işin çılgını diyoruz kendimize. Aydın'da bu işi yapıyoruz. Bu işi yürekle ve gönül vererek yaptığımız için böyle çılgınlıklar yapmayı seviyorum. Yaklaşık 6 senedir kumru yapıyorum." dedi.

Ramazan dolayısıyla yaptığı kumruyu dağıttığını kaydeden Öngel, ilerleyen zamanlarda kumru festivali yapmak istediğini ve hedefinin 50 metre uzunluğunda kumru yapmak olduğunu da ifade etti.

