Aydos Ormanı'nda çıkan yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangın, arazözler ve havadan helikopter desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor.

PENDİK KAYMAKAMLIĞINDAN AÇIKLAMA

Pendik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, toplam 1,6 hektar orman alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, yangının çıkış sebebiyle ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı ve geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA





