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Aydos Ormanı'nda gece saatlerinde yangın çıktı! Alevler İstanbul'un birçok noktasından görüldü

21.11.2022 01:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un en büyük ormanlarından olan Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı gece saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekibi müdahale etti. Alevler İstanbul'un birçok noktasından da görüldü. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın söndürdü.

Aydos Ormanı'nda gece saatlerinde yangın çıktı! Alevler İstanbul'un birçok noktasından görüldü

Aydos Ormanı'nın Kartal ilçesi sınırlarında yer alan kısmı gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına, Ataşehir ,Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Kartal Yakacık, Dudullu, Sancaktepe, Ümraniye, Tuzla, Orhanlı, Üsküdar, Erenköy ve Bakkalköy itfaiye istasyonlarından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri orman giriş ve çıkışını sivil araçlara kapattı.

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SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de hızla sevk edildiği yangın bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

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İstanbul'un birçok noktasından da görülen alevler uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

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İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. (İHA-DHA

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