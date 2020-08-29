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Aydos Ormanı’nda itfaiyecilere ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrolle serbest

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 11:59 | Son Güncelleme

Kartal Aydos Ormanı’nda çıkan yangını söndürmeye giden itfaiye ekibine tüfekle ateş açarak 1 itfaiye personelinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kartal Aydos Ormanı’nda çıkan yangını söndürmeye giden itfaiye ekibine tüfekle ateş açarak 1 itfaiye personelinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kartal Aydos Ormanı’nda çıkan yangını söndürmeye giden itfaiye ekibine tüfekle ateş açarak 1 itfaiye personelinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kartal Aydos Ormanı’nda çıkan yangını söndürmeye giden itfaiye ekibine tüfekle ateş açarak 1 itfaiye personelinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ozan K., Muhammed Tahir Ç. ve Mahsun Doğukan Ç. Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

“Onlarla aramızda 2 km mesafe varmış”
Şüphelilerden Mahsun Doğukan Ç. ifadesinde, “2 gün önce ağabeyim Muhammet beni aradı. Bu sırada Ozan ile birlikteydim. "Araba varsa gelip beni alın” dedi. Ozan’ın arkadaşının kiraladığını bildiğim araçla ağabeyimi gidip aldık. Samandıra’ya evimize gittik. Burada evden internetten almış olduğum pompalı tüfeği yanıma aldım. Olay öncesinde Kartal sahilde alkol almıştık. Sonrasında da Muhammet, Ahmet ve Ozan birlikte Sancaktepe’de bulunan bir sosyal tesislerin bulunduğu tepeye çıktık. Ozan ile ben burada havaya 2-3 el ateş ettik. Ses mermisi idi. İçerisinde saçma yoktu. Müştekinin nasıl yaralandığını okuduğumuz tutanak vasıtasıyla öğrendim. Onlarla aramızda 2 km kadar mesafe varmış. Onlarla bir alakamız yoktur. Biz o gün ormana gitmedik. Dolayısıyla orman içerisinde ateş de yakmadık veya orman içerisine yangına yol açabilecek herhangi bir madde atmadık. Olayı biz yapmadığımız için her şey açığa çıksın diye silahı teslim ettik. Kendimiz de gidip ifademizi verdik. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” diyerek serbest bırakılmayı talep etti.

“Ormanda ateş yakmadık”
Şüpheli Muhammed Tahir Ç., “Olay günü ben Mahsun, Ozan ve Ahmet birlikte Sancaktepe’de bir yere gittik. Tepe bir yerdi. Mahsun internetten aldığını söylediği pompalı tüfeğini de yanına almış. Mahsun ve Ozan dışarı çıkıp bu silahla havaya ateş ettiler. Polislerin anlatmasına göre itfaiye erinin yaralandığı yerden bizim bulunduğumuz yer arasında 2 km mesafe varmış. Biz o gün ormana gitmedik, orman içerisinde ateş de yakmadık. Müştekinin ne şekilde yaralandığını bilemiyorum ancak benim bu olayla bir ilgim yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmamı talep ediyorum” dedi.

“Ses fişeği attık”
Şüpheli Ozan K. ise, "Biz ses fişeği attık. Müştekiyi biz yaralamadık. Müşteki bizi teşhis de etmedi. Biz ormanın civarından dahi geçmedik. Aracımız kiralık olduğu için GPS kayıtlarından ve telefonlarımızın baz istasyonu kayıtlarından bu tespit edilebilir. Biz ormanda ateş yakmadık ya da yangına yola açabilecek herhangi bir madde atmadık. Kendimiz karakola gidip teslim olduk. İfademizi verdik. Böyle bir şey yapsak kendimiz teslim olmazdık” diye konuştu.
Savcılık tarafından sorgulanan şüpheliler, "Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme" ve "Basit yaralama" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar
Mahkeme, suçların vasıflarının şüpheliler lehine değişme ihtimalinin bulunması, müşteki Yasin Ö.’deki yaralanmanın hayati tehlike oluşturmayacak ve BTM ile giderilebilecek nitelikte olduğuna ilişkin ATK raporunun bulunması, şüphelilerin olay esnasında kullandıkları silahı kolluğa teslim etmeleri, tutuklamanın tedbir oluşu, adli kontrol tedbiri ile beklenilen faydanın sağlanabileceğini göz önünde bulundurarak tutuklanmalarına yönelik talebin reddine karar verdi.
Şüpheliler hakkında yurt dışına çıkamamak ve haftada iki gün imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.
Öte yandan, şüphelilerin çaldıkları kabloların bakırlarını çıkarmak için ormanda yaktıkları ateş sonucu yangının meydana geldiği iddia edilmişti.

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