Aydos Ormanları alev alev yandı

Aydos Ormanları'nda sabaha doğru saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede geniş bir alana yayılırken, yükselen alevleri gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Arazinin engebeli olması müdahaleyi güçleştirse de itfaiye ekiplerinin dört koldan yürüttüğü çalışmalar ile yangının ilerlemesi durduruldu. Yaklaşık bir buçuk saat süren yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

(DHA)

