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"Ayışığı Sirki" Ankara'da sahnelenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 12:24 | Son Güncelleme

"Ayışığı Sirki" Ankara'da sahnelenecek

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosunun (SDT), "Ayışığı Sirki" adlı çocuk oyununu Ankara'da tiyatrosever ile buluşturacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, ekim ayından bu yana 8 bin 44 çocuğa perdelerini açan "Ayışığı Sirki", Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün düzenlediği "Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali"nde perde açacak.

Yaşamın her alanında olduğu gibi sanatta da çocuğun yüksek yararını gözeten ve 2018-2019 tiyatro sezonunun ilk perdesini çocuk oyunuyla açarak, bölge tiyatroları için bir ilke daha imza atan SDT, "Ayışığı Sirki" oyunuyla ekimden bu yana 8 bin 44 çocuğa perdelerini açtı.

Tiyatronun büyülü dünyasıyla çocuk kahkahalarını buluşturan SDT’nin perde açtığı çocuklar arasında Sivas merkez, ilçe ve köylerinde bulunan kreş, anaokulu, ilköğretim okulları ile engelli çocukların eğitim aldığı özel uygulama okulu öğrencileri ile Sivas Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda anneleriyle birlikte yaşayan çocuklar yer alıyor.

Muzaffer Kırıkkalp'in kaleme alıp yönettiği "Ayışığı Sirki" oyunu, 25-30 Nisan'da Ankara Altındağ Tiyatrosu’nda çocuklar için perdelerini açacak.

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Devlet Tiyatrosu Sivas

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