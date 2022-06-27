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Aykut Erdoğdu-Tuba Torun olayı! Ses kayıtlarıyla ilgili AK Partili Turan'dan dikkat çeken CHP yorumu

27.06.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşinin yayımladığı ses kayıtları siyaset gündemine bomba gibi düştü. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, söz konusu kayıtlarda geçen 'Dolarla vekil olunuyor' ithamına dikkat çekti. Turan, "Bu itham tüm CHP grubunu zan altında bırakır. Böyle ağır bir iddia karşısında CHP sessiz kalamaz" diye konuştu.

Aykut Erdoğdu-Tuba Torun olayı! Ses kayıtlarıyla ilgili AK Partili Turan'dan dikkat çeken CHP yorumu

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun ortaya çıkan ses kaydının yankıları sürüyor. Eski eş Özge Erdoğdu'ya ait olduğu iddia edilen bir sosyal medya hesabı, Aykut Erdoğdu'nun Özge Erdoğdu'yu Tuba Torun ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalıştığı telefon görüşmesinin videosunu paylaştı. Söz konusu kaydın ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Erdoğdu, "sosyal medya hesabından eşi Tuba'nın hastaneye kaldırıldığını belirterek; "Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum..." açıklamasında bulunmuştu.

Söz konusu kaset gündemiyle ilgili olarak AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'dan açıklama geldi. Turan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun eski eşi tarafından yayımlanan ses kayıtlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"BÖYLE AĞIR BİR İDDİA KARŞISINDA CHP SESSİZ KALAMAZ"

Turan, "Herkesin özel hayatı kendisinin. Çoluk çocuk var, duruma üzülürüz sadece. Ancak 'Dolarla vekil olunuyor' ithamı tüm CHP grubunu zan altında bırakır. Böyle ağır bir iddia karşısında CHP sessiz kalamaz! Mafyanın 10 bin dolar iddiasını günlerce tekrarlayanların sessizliği ibretlik. Bu itirafla CHP yönetiminin ehliyetten, liyakatten, kendi ifadeleriyle 'örgütten' ne anladıklarını görmüş olduk. Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'u göreve davet ediyorum. Gerekli araştırmalar yapılmalı ve CHP Grubu bu ağır ithamdan kurtulmalı ya da ilgililer cezalandırılmalı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Erdoğdu'ya ait olduğu iddia edilen hesaptan yeni eşi Tuba Torun'a ait olduğu iddia edilen ses kaydı paylaşılarak, "'Dolarla vekil oluyorlar, ben kadın hakları diye yırtınıyorum, olamıyorum' demiştin hatırlıyor musun Tuba Torun" notu düşülmüştü.

Aykut Erdoğdu’nun eski eşinden bir paylaşım daha! Tuba Torun’la olan konuşmasını yayınladı…Aykut Erdoğdu’nun eski eşinden bir paylaşım daha! Tuba Torun’la olan konuşmasını yayınladı…

(DHA)

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