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Aylarca dayanılmaz ağrılar çekti! Skandal gerçek ameliyat öncesi ortaya çıktı: "Bak bakalım karnından ne çıktı" 12 santimlik...

21.08.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da skandal bir olay yaşandı. Barış Yıldız'a yanlışlıkla kanser teşhisi kondu. Geçirdiği ameliyat sonrası yüzde 60 engelli kalan talihsiz adam bir süre sonra şiddetli bir karın ağrısıyla hastaneye gittiğinde apantistinin patladığını öğrenerek ameliyat edildi. Fakat ameliyat sonrası 3 ay boyunca süren dayanılmaz ağrılar Yıldız'ı tekrar hastanelik etti. Skandal gerçek işte tam da burada ortaya çıktı! Yıldız'ın karnından tam 12 santimlik gazlı bez çıkartıldı... İşte tüm detaylar!

Aylarca dayanılmaz ağrılar çekti! Skandal gerçek ameliyat öncesi ortaya çıktı: "Bak bakalım karnından ne çıktı" 12 santimlik...

Sarıyer'de bir kafe işletmecisi olan 44 yaşındaki Barış Yıldız'a yanlışlıkla kanser teşhisi konuldu. Geçirdiği ameliyat sonrasında yüzde 60 engelli kalan adamın çilesi yeni başlıyordu...

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Bir süre sonra yaşadığı karın ağrısı nedeniyle hastaneye giden Yıldız, apantistinin patladığını öğrenerek yeni bir ameliyat oldu. 2 saat süren bir operasyon sonrası taburcu edilen Yıldız, yine dayanılmaz bir karın ağrısı çekmeye başladı. 3 ay süren yoğun ağrılar nedeniyle yeniden hastaneye giden Yıldız'a tekrar ameliyat olması gerektiği söylendi. Tekrar neşter altına yatan Yıldız, tam ameliyat öncesi karnında gazlı bez unutulduğu gerçeğiyle sarsıldı.

Yaşadığı skandallar silsilesi sonrası en azından bir özür bekleyen Yıldız'a doktor, "Git istediğin yere şikayet et" ifadesiyle karşılık verdi...

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ŞİDDETLİ AĞRI, KAN VE İLTİHAP...

Geçirdiği ameliyat sonrası daha ilk günden itibaren ameliyat bölgesinde şiddetli ağrı ile birlikte kan ve iltihap sızmaya başladı. Hemen hastaneye kaldırılan Barış Yıldız'a pratisyen hekimler, vücudunun enfeksiyon topladığını, bunun temizlenmesi gerektiğini söyledi. 2 ay boyunca hastanenin yolunu tutan Yıldız'ın yarasının açık kısmından enfeksiyon temizlemeye çalışsalar da ağrılar bir türlü geçmedi.

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KARNINDAN GAZLI BEZ ÇIKTI

İlk günden itibaren ameliyat bölgesinde dayanılmaz acılar çeken Barış Yıldız, 3 ay boyunca düzenli olarak pansumuna gitti, enfeksiyon temizliği yaptırdı. Yaranın açık olan bölümünden enfeksiyonu temizlemeye çalışıldı ancak iltihap akıntısı kesilmeyince Barış Yıldız, özel bir hastaneye giderek muayene oldu. Ultrason ve tomografi çekildikten sonra ağrı ve akıntı olan bölgiede bir karartı tespit edildi. Bir hafta ilaç kullanıp tekrar ameliyat edileceği söylendi. Doktor iltihap çıkan bölgeyi temizlerken, "Bak bakalım karnından ne çıktı" diyerek 12 santimlik gazlı bezi Yıldız'a gösterdi. Bir hafta sonra ise ameliyat olmasına gerek kalmadı ve sağlığına kavuştu.

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"GİT İSTEDİĞİN YERE ŞİKAYET ET"

Yaşadığı sağlık skandalı ile ilgili Barış Yıldız, "Doktor, bu gazlı bezin ameliyat sırasında karnımda unutulduğunu ve bundan kaynaklanan enfeksiyon oluştuğunu söyledi. Bu tip sargı bezi ve gazlı bez unutulması sonrasında ölüm vakalarına da rastlanıldığını söyledi. Ben de hastaneye giderek Hasta Hakları Bölümü'ne şikayette bulundum. Doktorun ameliyat sonrasında karnımda unuttuğu gazlı bezin bana yaşattığı acılara rağmen hekimlerimizin zarar görmemesi için benden bir özür dilemesi şartıyla görüşme talebinde bulundum. Fakat doktor benimle görüşüp özür dilemek yerine, 'Ben özür dilemiyorum gitsin nereye şikayet ederse etsin ne özür dileyeceğim ' şeklinde bir cevap gönderdi. Ameliyatı yapan dokturum bana bu tip ağrıların 6 ay boyunca devam edeceğini ve normal olduğunu söylemişti. Gazlı bezi unuttuklarını kabullenmek yerine ne özür diliyor ne de inandırıcı bir açıklama yapmıyorlar. Bu tavır üzerine karnımda gazlı bez unutup bana acı ve hayati tehlike yaşatan hastane doktoru hakkında şikayetçi oldum" dedi.

Hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor dönemden geçtiğini ileri süren Barış Y., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak ameliyatı gerçekleştiren doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Barış Y., dilekçesinde, 3 ay boyunca çektiği ağrı nedeniyle yaşam kalitesinin düştüğünü, maddi ve manevi açıdan zor bir dönem geçirdiğini belirtti. Doktorun gazlı bez unuttuğunu gizlemeye çalıştığını ileri sürerek 'Kasten yaralama' suçundan dava açılmasını talep etti. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. (SABAH)

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İstanbul ameliyat skandal

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