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Aylardır kayıptı! Gerçeği sosyal medyadaki fotoğraf ortaya çıkardı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.11.2018 14:29 | Son Güncelleme

ABD'nin küçük bir ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki üniversiteli kız Corinna Slusser, gezmek için gittiği New York'ta kayıplara karıştı. Genç kızın başına ne geldiğini öğrenemeyen ailesi, durumu FBI'a bildirdi. Corinna Slusser'in izini arayan FBI, genç kızın Bronx'ta bir otelde kaldığını tespit etti.

Genç kızın son buluştuğu kişi ise daha önce pek çok kişiyi fuhuşa sürüklediği öğrenilen Ishi Woney'den başkası değildi. Bu gerçeği ortaya çıkaran detaysa sosyal medyadan geldi. Genç kızın, "Hayatımda hiç olmadığı kadar mutluyum" diye yazarak paylaştığı uyuşturucu içerken çekilen fotoğrafı olayın gizemini bakın nasıl çözülmesini sağladı...

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19 yaşındaki üniversite öğrencisi, birden ortadan kayboldu. Genç kız, küçük bir ilçedeki evinden ayrılıp New York'a seyahat etti.
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Pennsylvania Üniversitesi'nde pazarlama okuyan Corinna Slusser'dan bir daha haber alınamadı. Olayı araştıran FBI, genç kızın Bronx'ta bir otelde kaldığını belirledi.
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Ağustos 2017'de ulaştığı otelde saatler sonra buluştuğu kişi ise, kan dondurdu. Corinna Slusser'ın odasına gelen isim, 23 yaşındaki Ishi Woney'di.
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Woney, birçok kızı daha önce fuhuşa sürüklemiş bir isimdi. Genç kız, kayboluncaya kadar sosyal medya platformlarında oldukça aktifti.
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Slusser, Bronx semtinde bir dairenin yatak odasından bir paylaşım yaptığında ise tarihler 7 Eylül'dü.
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"Hayatımda hiç olmadığı kadar mutluyum" diye yazan üniversiteli kız, 10 Eylül'de ise uyuşturucu içerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Diğer paylaşımlarından birinde, Ishi Woney vardı.
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Kızın son kez görüldüğü yer ise, Haven Motel oldu.FBI, Slusser'ın kaybolmasından sonra harekete geçti.
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Bir ajan, 23 yaşındaki Woney'le arkadaş oldu. Woney'nin cep telefonuna sızıldı, üniversiteli kızla aralarındaki 806 mesaj bulundu. Ancak delil yetersizliğinden erkeği serbest bıraktılar.
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Geçen ay bir ajan yeniden Woney ile arkadaş oldu. Woney'nin fuhuş için kullandığı kızlardan biriyle 200 dolar karşılığında anlaştı. Buluşma gerçekleşince ajan kimliğini açıkladı, kadın gözaltına alındı.
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Kadının itiraflarını dinleyen FBI, Woney'nin kayıp kız Slusser'ı fuhuşa zorladığını ortaya çıkardı. Woney, müşterilerine kurbanını bir başka kızla birlikte gönderiyordu ve çoklu ilişki yaşanıyordu.
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23 yaşındaki erkek, mahkemede suçlu bulunursa ömür boyu hapis yatacak. Corinna Slusser ise hala bulunabilmiş değil.
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Anahtar Kelimeler:
ABD Corinna Slusser

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