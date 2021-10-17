HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Aylık 10 bin TL kazanıyor! Öğretmenliği bırakıp tavşan yetiştirmeye başladı

Aylık 10 bin TL kazanıyor! Öğretmenliği bırakıp tavşan yetiştirmeye başladı

17.10.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde tavşan sevgisini yatırıma dönüştüren üreticiler ayda 5-10 bin lira kazanıyor.

Aylık 10 bin TL kazanıyor! Öğretmenliği bırakıp tavşan yetiştirmeye başladı

İmamoğlu ilçesinde öğretmenliği bırakarak tavşan üretimine başlayan Kasım Mesutoğlu, çiftliğinde bölgedeki üreticiler ile bir araya gelerek tavşanların kış hazırlığını gerçekleştirdi.

Mesutoğlu, sosyal medyadan kendine ulaşan 180 kişinin tavşanla hayatlarının değiştiğini, bölgede tavşan üretimine ilginin arttığını söyledi. Etlik 6 çeşit tavşanın üretiminin özellikle sonbahar döneminde arttığını belirten Mesutoğlu, üreticilerin ayda 5 bin TL ile 10 bin TL arasında kazanç elde ettiğini kaydetti.

YURT DIŞINDAN YOĞUN TALEP

Arap ülkeleri başta olmak üzere 6 ülkeden ve Avrupa’dan bu dönem yoğun talep olduğunu ifade eden Kasım Mesutoğlu, “Bugün Hatay, Adana ve Kozan ve çevre ilçelerden üretici arkadaşlarımız ile tavşan çiftliğimizde bir araya geldik. Tavşanların bakımını ve B vitamini desteği sağlıyoruz ve daha verimli hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Adana çok sıcak bir il ama tavşan soğuğu seven bir hayvan. Etlik çeşidimiz olan 6 çeşit tavşanımızın hem bakımının yapılması hem de kış hazırlığı için bir araya geldiğimiz üreticilerimiz ile yaylalardan merkezlere indirdiğimiz tavşanların tüy bakımı tırnak ve beslenmesi üzerine bakım çalışması yaptık" dedi.

tavşan3

AYLIK 10 BİN TL EK GELİR

Şırnak’ta 2018 yılında şarapnel parçasıyla yaralanarak gazi olan Levent Akkaya, 500 tavşan ile etlik tavşan yatırımı yaptığını belirterek, aylık yaklaşık 10 bin TL ek gelir elde etiğini anlattı.

Antalya'da pandemi ile birlikte geçici olarak duran turizm sezonunda memleketine dönen İlker Ateş ise Kozan’da kardeşinin önerisi ile birlikte tavşan beslemeye başladığını söyledi. Ateş, “23 tavşanı 250 etlik tavşana ulaştırarak aylık 12 bin TL gelir ile ekonomik kazanç elde etmeye başladım. Hem tavşanı seviyorum hem de üreterek para kazıyorum. Benim için tavşan hayatımı değiştiren bir yatırım oldu” diye konuştu.

Mimarlık yapan Nasır Kızılkaya ise 80 tavşanını bin etlik anaç tavşana çıkarmayı hedeflediğini anlattı. Tavşanların kış öncesi bakımını yapan üreticiler verim ve talepten memnun olduklarını ifade ederek keyifli bir iş olduğunu söylediler.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup sohbet etti! "Kasımpaşa'da beraberdik"Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup sohbet etti! "Kasımpaşa'da beraberdik"
10 bin euro, 35 bin dolar! İçi döviz dolu çantayı bakın ne yaptı10 bin euro, 35 bin dolar! İçi döviz dolu çantayı bakın ne yaptı
Tuvaletten çıkıp sandalyeye oturdu, bir daha kalkamadıTuvaletten çıkıp sandalyeye oturdu, bir daha kalkamadı
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular

Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular

Feci kaza! Emekli Emniyet Müdürü ve oğlu hayatını kaybetti

Feci kaza! Emekli Emniyet Müdürü ve oğlu hayatını kaybetti

İzmir'de düğünde bıçaklı kavga! 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'de düğünde bıçaklı kavga! 1 ölü, 5 yaralı

Koronavirüs hastasında hem Delta hem de Mu mutasyonu görüldü

Koronavirüs hastasında hem Delta hem de Mu mutasyonu görüldü

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı sorusuna yanıt

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Suriye'ye yeni harekât olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Suriye'ye yeni harekât olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir

Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir

Doktorlar, eczacılar... 5 yılda 600 milyon lira

Doktorlar, eczacılar... 5 yılda 600 milyon lira

60 yıl sonra Boğaz'da kılıç balığı ağlara takıldı

60 yıl sonra Boğaz'da kılıç balığı ağlara takıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.