AYM Başkanvekili seçimi kararı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, 12 Mart'ta yapılan seçimde Anayasası'nın 146, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesi gereğince Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kadir Özkaya seçildi.

KADİR ÖZKAYA KİMDİR?

1963'te Tarsus'ta doğan Kadir Özkaya, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Özkaya, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde memurluk, Tarım Kredi Kooperatifleri'nde kontrolörlük görevlerinde bulundu. 1993'te Danıştay tetkik hakimliğine atanan Özkaya, 2004 yılı Kasım ayına kadar bu görevini sürdürdü. Ardından da Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine atanan Özkaya, 2011'de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine seçildi. Cumhurbaşkanı kararıyla 18 Aralık 2014'te Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirilen Özkaya, evli ve iki çocuk babası.

(DHA)

