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  4. Aynı aileden 4 kişi bir ay içinde koronavirüsten hayatını kaybetti

Aynı aileden 4 kişi bir ay içinde koronavirüsten hayatını kaybetti

10.01.2021 17:12 | Son Güncelleme:
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Aynı aileden 4 kişi bir ay içinde koronavirüsten hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde üç kardeş bir ay içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Dayılarının da 20 gün önce koronavirüsten hayatını kaybettiği öğrenilen kardeşlerin halaları da şu anda entübe durumda olduğu belirtildi.

Emirhan ailesinin 4 çocuğundan biri olan Vezirköprü ilçesinde sınıf öğretmeni 33 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Selman Emirhan, Kovid-19 tedavisi gördüğü Çarşamba Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde yaşamını yitirdi.

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Gülyazı Mahallesi Camisi'nde cenaze namazı kılınan Selman Emirhan'ın cenazesi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden iki ağabeyi ve uzun süre önce hayatını kaybeden babasının yanında toprağa verildi.

Cenazeye, Selman ailesi, yakınları ile Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden katıldı.

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PEŞ PEŞE CAN KAYIPLARI

Yaklaşık bir ay önce Çarşamba ilçesinde esnaflık yapan Selman Emirhan'ın ağabeyi 40 yaşındaki Kenan Emirhan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Emirhan'ın diğer ağabeyi, Bafra'da özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Necati Emirhan da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmiş, dün görev yaptığı hastanenin önünde düzenlenen törenin ardından aile kabristanlığına defnedilmişti.

DAYILARI KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ, HALALARI DA ENTÜBE

Samsun'da, koronavirüs nedeniyle 1 ay içinde yaşamını yitiren esnaf Kenan Emirhan, özel hastanede görevli doktor Necati Emirhan ve öğretmen Selman Emirhan kardeşlerin, dayıları olan Teyfik Akbaş'ın da koronavirüsten 20 gün önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Ailede, Emirhan kardeşlerin, halası Mesure Akbaş'ın da koronavirüs nedeniyle Çarşamba Devlet Hastane'sinde yoğun bakım servisinde entübe durumda olduğu öğrenildi. (DHA)

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