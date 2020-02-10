HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aynı aileden 4 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Aynı aileden 4 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 06:52 | Son Güncelleme

Ankara'da karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden biri bebek 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aynı aileden 4 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Altındağ ilçesi Şehit Cemalettin Koç Sokak'ta bulunan Huzur Apartmanı'nın ikinci katındaki dairede meydana gelen olayda, Görgülü ailesi doğal gaz sızıntısı nedeniyle karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Sızıntıyı farkeden ailenin ihbarıyla olay yerine 112 acil, Başkentgaz ve polis ekipleri sevk edildi.

Karbonmonoksit gazından etkilenen Fikret, Hatice, Mehmet Can Görgülü ile 2-3 yaşlarındaki bebek ambulansla hastaneye götürüldü.

Başkentgaz ekibi, apartmanın doğal gaz tesisatında inceleme yaparak dairedeki sızıntıyı giderdi.

Kaynak: AA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNERKenan İmirzalıoğlu'nun dizi isyanı! Kenan İmirzalıoğlu'nun dizi isyanı!
Samsun'da can pazarı! Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştıSamsun'da can pazarı! Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara karbonmonoksit

En Çok Okunan Haberler

Yeni evli çifti ayıran kaza! Araç hurdaya döndü

Yeni evli çifti ayıran kaza! Araç hurdaya döndü

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Tepki çeken sözlerinin ardından Mustafa Akıncı'dan bir açıklama daha!

Tepki çeken sözlerinin ardından Mustafa Akıncı'dan bir açıklama daha!

Joker kullandığı soru 'yok artık' dedirtti

Joker kullandığı soru 'yok artık' dedirtti

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

CHP, İstanbul'da seçim sürecini tamamladı!

CHP, İstanbul'da seçim sürecini tamamladı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

TSK’ya ait 200 askeri araç İdlib’e girdi

TSK’ya ait 200 askeri araç İdlib’e girdi

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

İmamoğlu'ndan toplu taşıma zammına ilişkin ilk açıklama!

İmamoğlu'ndan toplu taşıma zammına ilişkin ilk açıklama!

Diyarbakır'da operasyon! Yunus Memiş gözaltına alındı

Diyarbakır'da operasyon! Yunus Memiş gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda metruk bina alev alev yandı

Beyoğlu'nda metruk bina alev alev yandı

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Çığlıkların yankılandığı o anlar kamerada

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Samsun'da can pazarı! Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı

Samsun'da can pazarı! Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı

Buzda kayan otomobil inşaat çukuruna uçtu

Buzda kayan otomobil inşaat çukuruna uçtu

İstanbul'da dehşet! Yemek yerken başından vuruldu

İstanbul'da dehşet! Yemek yerken başından vuruldu

Samsun'da facianın eşiğinden dönüldü! Oksijen yüklü tanker kaza yaptı

Facianın eşiğinden dönüldü! Oksijen yüklü tanker kaza yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.