Aynı gün içinde 2 mevsimi yaşadılar!

Deniz, kum, güneş ve tarihi yapılarıyla her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya, eşine ender rastlanan iklim ve doğal özellikleriyle dikkati çekiyor. Kent sakinleri ile tatilciler hemen hemen yılın her gününde sahilde güneşin ve denizin tadını çıkarırken, aynı saatlerde birçok kişi de sadece 50 kilometre uzaklıktaki Beydağları üzerine kurulan kayak merkezinde karın tadını çıkarıyor.

Okulların yarıyıl tatiline girmesi dolasıyla kentin ünlü Konyaaltı ve Lara plajlarıyla Saklıkent Kayak Merkezi'nde yoğunluk yaşanıyor. Güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler sahillerde güneşlenip yürüyüş yaparak tatilin tadını çıkartırken, bazıları ise kendilerini Akdeniz'in serin sularına bırakarak deniz keyfi yapıyor.