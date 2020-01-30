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Aynı gün içinde 2 mevsimi yaşadılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2020 09:44 | Son Güncelleme

Antalya, kış aylarında da turistlerin gözde tatil şehri olmayı başardı. Kente gelen tatilciler kıyıda denizin keyfini çıkarırken, 45 dakikalık yolculuk sonrası karlarla buluştu. Aynı gün içinde hem kayak yapan hem de deniz keyfi yapan tatilcilerin keyifli anları objektiflere yansıdı.

Deniz, kum, güneş ve tarihi yapılarıyla her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya, eşine ender rastlanan iklim ve doğal özellikleriyle dikkati çekiyor. Kent sakinleri ile tatilciler hemen hemen yılın her gününde sahilde güneşin ve denizin tadını çıkarırken, aynı saatlerde birçok kişi de sadece 50 kilometre uzaklıktaki Beydağları üzerine kurulan kayak merkezinde karın tadını çıkarıyor.

Okulların yarıyıl tatiline girmesi dolasıyla kentin ünlü Konyaaltı ve Lara plajlarıyla Saklıkent Kayak Merkezi'nde yoğunluk yaşanıyor. Güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler sahillerde güneşlenip yürüyüş yaparak tatilin tadını çıkartırken, bazıları ise kendilerini Akdeniz'in serin sularına bırakarak deniz keyfi yapıyor.

'Az rastlanacak güzelliğe sahip'

Kayak merkezinde tatilini geçirmek isteyenlerin bir kısmı birkaç saatliğine 2 bin 400 rakımlı Saklıkent'e çıkarken, çok sayıda aile de merkezdeki tesislerde konaklama imkanı buluyor. Saklıkent Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren işletmecilerden Cuma Özaydın, AA muhabirine, Saklıkent'te sömestir boyunca kar kalınlığının yaklaşık 2 metre olacağını söyledi.
Merkeze gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Özaydın, "Tesisimiz yoğun günler geçiriyor, otelimiz dolu. Yarıyıl tatili boyunca otelimizdeki odaların tamamı için rezervasyon aldık. Adından da anlaşıldığı gibi burası Antalya'mızın saklı bir köşesi ama saklı bir tarafı kalmadı. Burada kayak yapan bir kişi, 50 kilometre aşağı indiğinde denize girebiliyor. Antalya'nın az rastlanabilecek böyle bir güzelliği var." diye konuştu.
Antalya denilince herkesin aklına yaz turizmi geldiğini vurgulayan Özaydın, kentin kış turizmi açısından da önemli bir yer olduğunu kaydetti. Özaydın, Antalya'nın fazla görülmeyen bu tarafını da ön plana çıkarmak için çalıştıklarını dile getirdi.

FARKLI DUYGULARI AYNI GÜN YAŞIYORLAR

FARKLI DUYGULARI AYNI GÜN YAŞIYORLAR
Saklıkent'te kayak yaparak eğlenceli zaman geçiren tatilcilerden Cem Sözer ise Antalya'nın ilginç bir iklime sahip olduğunu belirtti. Sözer, "Yazları çok sıcak, kışın da dağları karlarla kaplı. Ailemizle geldik güzel vakit geçiyoruz. Herkese tavsiye ederiz." ifadesini kullandı.
Tatilcilerden İnci Büşra da Antalya'da deniz suyunun kışın da sıcak olduğunu, bu nedenle her mevsim denize girebildiklerini belirterek, "Aynı gün içinde hem denize girip hem kar üzerinde kayak yapmak farklı bir duygu." dedi. Tatilcilerden Mehmet Demir ise Antalya'da yaz kış denize girilebildiğini ve kendisinin de havanın güzel olduğu günlerde yüzmeyi tercih ettiğini söyledi.
Antalya'nın doğal güzelliklerinin yanı sıra iklimiyle de tatil için uygun bir bölge olduğunu vurgulayan Demir, "Herkesi Antalya'ya tatile gelmeye davet ediyorum. Bütçenizi zorlamadan çok farklı tatil imkanlarından aynı anda faydalanabiliyorsunuz. Kısa bir seyahatin ardından başka bir iklim sizi karşılıyor. Antalya'da yaşamak çok iyi bir fırsat ve biz de bu fırsatı elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu. (AA)
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Antalya Tatil

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