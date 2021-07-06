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Aynı kıyafetlerin farklı bedenlerde nasıl durduğunu göstererek güzellik kalıplarını yıktılar

06.07.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar gündelik hayatın dinamikleri içinde uğraştıkları sorunların yanında bir de güzellik kalıplarına girmeye çalışıyorlar. Son yıllarda ünlü markaların öncülüğünde güzellik standartları bir bir yıkılıyor. Artık kadınların tek bir bedende ve tek bir görünümde olmaması gerektiği kabul ediliyor. New York’ta yaşayan Denise Mercedes ve Maria Castellanos da farklı bedenlere sahip olmanın kötü bir şey olmadığını herkese kanıtlamaya çalışıyor.

Aynı kıyafetlerin farklı bedenlerde nasıl durduğunu göstererek güzellik kalıplarını yıktılar

Tüm dünyada kadınlar cinsiyetçilik, şiddet ve ayrımcılık gibi konularda mücadele ediyor. Tüm bunların yanında kadınlar kalıplaşmış güzellik standartlarını yıkmak için uğraşıyor.

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Popüler kültürün belirlediği standart güzellik kalıplarına uymak zorunda olunmadığını anlatan Denise Mercedes ve Maria Castellanos sosyal medyada popüler oldu. İki arkadaş farklı beden ölçülerinde olmalarına rağmen aynı kıyafetleri giydikleri TikTok videoları çekiyor.

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Kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşan ikili tüm kadınlara ilham oluyor. Bedenin önemli olmadığını herkese gösteren arkadaşlar, kıyafetleri bambaşka şekillerde gösteriyor.

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sosyal medya tiktok
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