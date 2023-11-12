Aynı okulda ikinci öğretmen de ifşa oldu! Onlyfans fotoğrafları sızdırılınca...

Öğretmen Brianna Coppage'dan sonra aynı okulda başka bir öğretmen de Onlyfans yıldızı çıktı. Brianna Coppage eşiyle birlikte içerik paylaştıkları erotik içerik platformu olan OnlyFans hesabını açtığı için işinden olmuştu.

Coppage ile aynı okulda çalışan Megan Gaither'in da müstehcen içeriklerinin sızdırılması gündemde.

"ÇOK AĞLADIM AMA..."

Borçları olduğu için bu işe girdiğini ifade eden genç öğretmen NBC'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çok ağladım. Kendimin bir parçasını kaybediyormuşum gibi hissediyorum. Nasıl göründüğünü biliyorum. İyi görünmediğini biliyorum. Ama bunu gerçekten istemedim. Bir kalp atışında, her şeyden vazgeçerdim. Her kuruşunu geri verirdim."



"OnlyFans'a katılmazdım çünkü işimi ve öğretmenliği çok seviyorum" diyen Megan "İkinci bir iş bulmayı düşündüm. Ama koçluk ve öğretmenlikle ne kadar meşgul olduğumu düşündüğümde zordu" dedi.

Genç öğretmen fotoğrafı sızdırılınca öğrencilerinin kapısına dayandığını ve çok sayıda mektup aldığını da ifade etti.





