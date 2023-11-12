HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Aynı okulda ikinci öğretmen de ifşa oldu! Onlyfans fotoğrafları sızdırılınca...

Aynı okulda ikinci öğretmen de ifşa oldu! Onlyfans fotoğrafları sızdırılınca...

12.11.2023 08:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Missouri eyaletindeki St. Clair Lisesi'nde çalışan Brianna Coppage, "OnlyFans hesabı nedeniyle okul yönetimi tarafından zorunlu izne" çıkarıldığını açıklamıştı. Aynı okulda çalışan başka bir öğretmenin de fotoğrafları sızdırıldı.

Aynı okulda ikinci öğretmen de ifşa oldu! Onlyfans fotoğrafları sızdırılınca...

Öğretmen Brianna Coppage'dan sonra aynı okulda başka bir öğretmen de Onlyfans yıldızı çıktı. Brianna Coppage eşiyle birlikte içerik paylaştıkları erotik içerik platformu olan OnlyFans hesabını açtığı için işinden olmuştu.

Coppage ile aynı okulda çalışan Megan Gaither'in da müstehcen içeriklerinin sızdırılması gündemde.

111

"ÇOK AĞLADIM AMA..."

Borçları olduğu için bu işe girdiğini ifade eden genç öğretmen NBC'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çok ağladım. Kendimin bir parçasını kaybediyormuşum gibi hissediyorum. Nasıl göründüğünü biliyorum. İyi görünmediğini biliyorum. Ama bunu gerçekten istemedim. Bir kalp atışında, her şeyden vazgeçerdim. Her kuruşunu geri verirdim."

aa
"OnlyFans'a katılmazdım çünkü işimi ve öğretmenliği çok seviyorum" diyen Megan "İkinci bir iş bulmayı düşündüm. Ama koçluk ve öğretmenlikle ne kadar meşgul olduğumu düşündüğümde zordu" dedi.

Genç öğretmen fotoğrafı sızdırılınca öğrencilerinin kapısına dayandığını ve çok sayıda mektup aldığını da ifade etti.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erken teşhis hayat kurtarıyor! Kanserin uyarı veren 3 belirtisine dikkat!Erken teşhis hayat kurtarıyor! Kanserin uyarı veren 3 belirtisine dikkat!
TBMM'de eylem! Özgür Özel açıkladı: İkinci bir karara kadar...TBMM'de eylem! Özgür Özel açıkladı: İkinci bir karara kadar...
Gece adeta gündüze döndü! Düşen yıldırım ise böyle görüntülendiGece adeta gündüze döndü! Düşen yıldırım ise böyle görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
En Çok Okunan Haberler
Cinsel birliktelik sırasında fantezi yapmak isterken öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: 'Ağzından köpük gelince...'

Cinsel birliktelik sırasında fantezi yapmak isterken öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: 'Ağzından köpük gelince...'

'Tanju Özcan' bilmecesi çözülüyor: Tam telefonu kapatacakken o cümleyi duymuş!

'Tanju Özcan' bilmecesi çözülüyor: Tam telefonu kapatacakken o cümleyi duymuş!

Onun güzellik merkezi yok! 'Masaj' ve 'otel' iddiaları hakkında konuştu

Onun güzellik merkezi yok! 'Masaj' ve 'otel' iddiaları hakkında konuştu

Dilan Polat'ın arkadaşı da ifadeye çağrıldı! Olay iddialar gündemde

Dilan Polat'ın arkadaşı da ifadeye çağrıldı! Olay iddialar gündemde

Aynı okulda ikinci öğretmen de ifşa oldu! Onlyfans fotoğrafları sızdırılınca...

Aynı okulda ikinci öğretmen de ifşa oldu! Onlyfans fotoğrafları sızdırılınca...

İzmir'de AK Parti'den büyükşehir belediye başkan adayı kim olmalı? İkinci sıradakine yüzde 10 fark attı

İzmir'de AK Parti'den büyükşehir belediye başkan adayı kim olmalı? İkinci sıradakine yüzde 10 fark attı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.