Chrissy Teigen emzirme eleştirilerine aldırmıyor

Ailesiyle Bali'de tatil yapan oyuncu ve model Chrissy Teigen sosyal medyada özel anlarını paylaşmaya devam ediyor. Oğlunu emzirdiği anları milyonlarca takipçisiyle paylaştıktan sonra bazı takipçilerini çok kızdıran Teigen, umurumda değilsiniz mesajı verdi.

Çıplak bir şekilde şezlonga uzanan ve oğlunu emziren Chrissy, ''annelik gerçeklerini göstermekten asla utanmıyorum. Menstruasyon, doğum, emzirme, cinsellik bunlar tamamen doğal şeyler. Dünyada utanılacak başka şeyler var'' diye konuşuyor.



Chrissy'in geçtiğimiz günlerde paylaştığı bu fotoğraf oldukça ses getirmişti.

Takipçilerinden biri "Çocuk doğurmak, cinsellik doğal şeyler. Ama bu benim Chrissy Teigen ya da başka ünlüleri bebek emzirirken ya da banyo yaparken görmekten hoşlandığım anlamına gelmiyor" diye yazmış, Teigen de bu eleştirilere "Ben de sonu gelmeyen havuz pozlarını, Coachella Festivali selfie'lerini umursamıyorum. Ama insanların yaşamlarına karışmıyorum" diye yanıt vermişti.