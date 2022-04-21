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Aynı şey değiller: Tedavi edilmezse tahribatı büyük! Kan pıhtısı nasıl anlaşılır? Morlukla kan pıhtısı arasındaki fark nedir?

21.04.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan pıhtıları ve morluklar vücutta aynı şekilde görülebilir. Kan pıhtıları tedavi edilmezse hızlı bir şekilde yayılarak tahribatı büyük hatta geri dönülemez sonuçlara neden olabilir. Kan pıhtıları ciltte renk bozulmalarına neden olurlar ve kan pıhtıları genellikle cilt morlukları ile karıştırılırlar. Peki, kan pıhtısı ile morluk arasındaki fark nedir? Kan pıhtısı nasıl anlaşılır?

Aynı şey değiller: Tedavi edilmezse tahribatı büyük! Kan pıhtısı nasıl anlaşılır? Morlukla kan pıhtısı arasındaki fark nedir?

Uzmanlara göre kan pıhtıları hızla tedavi edilmezse hayatı tehdit edici boyutlara ulaşabilir. Kan pıhtılarının her zaman görülebilir semptomları yoktur. Medical News Today'e göre, kan pıhtısının en çok ortaya çıktığı semptom cildin renk değiştirmesidir. Ancak bu yüzden de kan pıhtısı ile morarma birbirine karıştırılıyor.

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Kan pıhtıları tipik olarak atardamar veya toplardamar gibi daha büyük kan damarlarının içinde oluşur. Bu bir tromboz olarak bilinir. Kan pıhtısı teriminin en bilindik karşılığı "Tromboz" şeklindedir. Medical News Today şunu belirtiyor: “Özellikle kan pıhtıları derinin yüzeyine yakın gelişirse veya bir ekstremitede derin kan akışını bozarsa, kan pıhtısı belirtileri görünür veya elle tutulur hale gelebilir.”

EN ÇOK BACAKLARDA GÖRÜLÜYOR

Kan pıhtıları, çoğunlukla bacaklarda oluşursa gözle görülür semptomlar gösterebilir, ancak bu aynı zamanda kollarda ve hatta göbekte de olabilir.

KAN PIHTISI İLE MORARMA ARASINDAKİ FARK NASIL ANLAŞILIR?

Morluklar cildin renginde bazı değişikliklere ve hatta bazen şişmeye neden olsa da kan pıhtılarının nedenleri ve semptomları çok farklıdır. Çürükler ya da morarmalar, zamanla değişen cilt renginin bozulmasına neden olma eğilimindedir. Ayrıca iyileşirken dokunulduğunda ağrılı veya ağrılı olabilirler. Çürüklerin izleri azaldıkça ağrı da azalma eğilimindedir. Çürükler tipik olarak bir yaralanmadan sonra gelişir.

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Öte yandan kan pıhtıları çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Bazen bu, bir yaralanmadan sonra doğal iyileşme sürecinin bir parçasıdır. Medical News Today şunları belirtiyor: "Bir bölgeye verilen hasar, kanda trombosit adı verilen pıhtı maddelerinin toplanıp yaralanmanın yakınında toplanmasına neden olur ve bu da kanamayı durdurmaya yardımcı olur. Kan ayrıca herhangi bir görünür neden olmadan da pıhtılaşabilir. Oluşan küçük pıhtılar kendiliğinden kaybolabilir. Ancak bazı kan pıhtıları gereğinden fazla büyür veya yaralanma olmayan yerlerde oluşur."

Morluklardan farklı olarak, kan pıhtıları, iyileştikleri ve çok daha ciddi hale gelebildikleri için mutlaka kesin bir model izlemezler.


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