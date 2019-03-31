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Aynı yolda bir gün arayla 2 kaza

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 12:58 | Son Güncelleme

Bursa’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir yolu Bursa istikametinde meydana geldi.

Aynı yolda bir gün arayla 2 kaza

Bursa’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir yolu Bursa istikametinde meydana geldi. Bursa Trafik ve Sanal Selektör Facebook sayfasında yayınlanan ve Küçük Sanayi yakınlarında meydana gelen kazada; iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri takla atarken, diğeri yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Bu kazadan bir gün önce aynı bölgede trafikte makas atan araç, bir başka araca çarpmış ve iki kişi yaralanmıştı.

Aynı yolda bir gün arayla 2 kaza

Aynı yolda bir gün arayla 2 kaza

Aynı yolda bir gün arayla 2 kaza

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