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Aynur Doğan kimdir? Aynur Doğan konseri neden iptal edildi? Nereli, kaç yaşında, şarkıları ve albümleri nelerdir?

16.05.2022 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aynur Doğan 16 Mayıs Pazartesi günü en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Şarkıcının 20 Mayıs Cuma günü Derince Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenecek konseri iptal edildi. Vatandaşlar, basında yer alan haberlerin ardından, Aynur Doğan kimdir? Aynur Doğan konseri neden iptal edildi? Nereli, kaç yaşında, şarkıları ve albümleri nelerdir? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Aynur Doğan kimdir? Aynur Doğan konseri neden iptal edildi? Nereli, kaç yaşında, şarkıları ve albümleri nelerdir?

Aynur Doğan, Derince Belediyesi tarafından yapılan açıklamanın ardından merak konusu oldu. Belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada sanatçının Cuma günü yapılacak olan konserinin iptal edildiği belirtildi. Peki Aynur Doğan kimdir? Aynur Doğan konseri neden iptal edildi? Nereli, kaç yaşında, şarkıları ve albümleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

AYNUR DOĞAN KİMDİR?

Aynur Doğan 1 Mart 1975 yılunda Tunceli'de dünyaya geldi.

Kürt kökenli şarkıcı Aynur Doğan, halk müziği şarkıları söylemektedir.

Aynur Doğan, 2004 ve 2005 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Avrupa başkentlerinde gerçekleştirdiği kültür etkinliklerinde birçok şehirde sahneye çıktı.

Yavuz Turgul'un Gönül Yarası ve Fatih Akın'ın İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek filmlerinde şarkılarıyla yer almıştır. Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filminin müzik albümünde de bir parça seslendirmiştir. Metin Kemal Kahraman, Orient Expressions, Kardeş Türküler, Ahmet Aslan - Mikail Aslan ve daha birçok müzisyenin albümlerinde yer almıştır. Birçok müzisyenle birlikte dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde konserler vermiştir.

AYNUR DOĞAN KONSERİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Aynur Doğan konserinin iptal edilmesine ilişkin Derince Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir.”

AYNUR DOĞAN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

47 yaşındaki şarkıcı Aynur Doğan Tuncelilidir. Şarkıcının çıkardığı çok sayıda albüm vardır.

AYNUR DOĞAN ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ NELERDİR?

Aynur Doğan'ın albümleri:

2002: Seyir
2004: Keçe Kurdan (Kürt Kızı)
2005: Bahar, Kardeş Türküler
2005: Miraz (İstek), Mikail Aslan ile birlikte
2005: Nûpel (Yeni Yaprak)
2010: Rewend (Nomad/Göçebe)
2013: Hevra (Beraber/Birlikte)
2020: Hedûr (Zamanın Tesellisi/Solace Of Time)

Aynur Doğan'ın konuk olduğu albümler:

2016: Hawniyaz (Cemil Qoçgiri)
Güldünya Şarkıları, (2008)
Zülfü Livaneli Bir Kuşaktan Bir Kuşağa, Dağlara Küstüm Ali (2016)
Cemil Qocgiri, Tembur & Harp (2015), Heya (2005)
Kardeş Türküler, Bahar (2005)
Mercan Dede, Nefes (Breath) (2006)
Mikail Aslan, Miraz (2005)
Orient Expressions, Divan (2004)
Nederland Blazer Ensemble, Turqoıse (2006)
Mor ve Ötesi, Mermiler (2012)
A. Rıza - Hüseyin Albayrak, Böyle Buyurdu Aşık (2013), Şah Hatayi Deyişleri (2005)
Metin Kemal Kahraman, Ferfecir (1999), Sürella (2000)
Lütfü Gültekin, Gül Türküleri (2003), Derman Bizdedir (1999)
Grup Yorum, Yürüyüş (2003)

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