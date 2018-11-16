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Ayran yapılan yayıklar Ali Rıza ustanın elinden

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 11:08 | Son Güncelleme

Ordu'da baba mesleğini sürdüren 85 yaşındaki Ali Rıza Çakmak'ın, 65 senedir evinde oluşturduğu atölyede ürettiği yayıklar, özellikle İstanbul ve Bodrum gibi turist çeken bölgelerde rağbet görüyor - Yayık ustası Ali Rıza Çakmak: - "Bazı müşteriler bana yayık yaptırıyor, evinde telefonun altına koyuyor. Yayığı kullanacağı zaman alıyor, sonrasında yine telefonu üstüne koyuyor. Hem işlerini görüyor hem de süs olarak kullanıyorlar"

EYÜP ELEVLİ - Ordulu 85 yaşındaki Ali Rıza Çakmak, babasından öğrendiği meslek sayesinde yarım asrı aşkın süredir ahşap yayık yapıyor.

Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi'nde yaşayan Çakmak, atölyeye çevirdiği evinin bir odasını yayık üretimi için kullanıyor.

Sabah saatlerinde evin ısınması için sobasını yakan Çakmak, gün içerisinde yemeğini pişiriyor. Daha sonra atölye kısmına geçen Çakmak, babası ve ağabeyinin yanında öğrendiği, ayran ve tereyağ yapılan yayıklar için kolları sıvıyor.

Çakmak, yaklaşık 65 senedir uğraştığı ahşap yayık yapımıyla hem zaman geçiriyor hem de para kazanıyor.

İki çocuk babası Ali Rıza Çakmak, yayıkla yapılan ayranın yerinin başka olduğunu söyledi.

Ahşabın ayrana lezzet verdiğini belirten Çakmak, eski zamanlarda yayığın daha yaygın kullanıldığını anlattı.

Çakmak, geçmişte çok miktarda üretim ve satış yaptığını ifade ederek, "Haftada 10-15 yayık yapıyordum. Fiyatı ucuz da olurdu." dedi.

Daha çok Ordu'da satışa sunduğu yayıkların, özellikle İstanbul ve Bodrum gibi turist çeken yerlerde de ilgi gördüğünü vurgulayan Çakmak, "Sipariş yoluyla yayık yapıyorum. Bazı müşteriler bana yayık yaptırıyor, evinde telefonun altına koyuyor. Yayığı kullanacağı zaman alıyor, sonrasında yine telefonu üstüne koyuyor. Hem işlerini görüyor hem de süs olarak kullanıyorlar." diye konuştu.

Çakmak, vernik kullanılan ahşap yayığın daha uzun ömürlü olduğunu kaydederek, vernik sayesinde kötü koku ve akıntının da önüne geçildiğini söyledi.

Eşinin, rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 20 gün önce ailesinin yanına kalmaya gittiğini, bu nedenle yalnız yaşadığını anlatan Çakmak, Ordu Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım aldığını, kendisine devletin baktığını dile getirdi.

Çakmak, yayığın bir ihtiyaç olduğunu belirterek,"Yağın kilosu pahalı. Bunu alanlar yayık yayıyor, çocuklarını okula ekmeğe yağ sürüp gönderiyorlar. Evlere hizmet eden bir şey. Tabii ki bu ihtiyaç meselesi." dedi.

Ahşap yayık yapımının bir zanaat olduğunu dile getiren Çakmak, bu işi severek yaptığını sözlerine ekledi.

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