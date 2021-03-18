Ayrı yaşadığı eşine biriktirdikleri para ve altınları vermek istemeyen kadın kapkaç yalanını uydurdu

"155 Polis İmdat" hattını arayan Ç.K. adlı kadın, araç almak için gittiği Çarşı Mahallesi Astsubay Orduevi yakınlarında plakasını belirleyemediği araçtaki kapkaççıların 50 bin lira ile ziynet eşyasının bulunduğu çantasını alıp kaçtıklarını öne sürerek polisten yardım istedi.

KAYDA RASTLANMADI

Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek Ç.K'nin verdiği bilgi üzerine bölgede uygulama başlattı.

Bölgede detaylı çalışma yürüten ekipler, söz konusu araç ve mağdurun görüntüleriyle ilgili herhangi bir kayda rastlayamayınca araştırmayı derinleştirdi.

ÇELİŞKİLİ İFADELERDEN SONRA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Çelişkili ifadeleri üzerine emniyette yeniden ifadesine başvurulan Ç.K, anlaşmazlık nedeniyle ayrı yaşadığı kocasına birlikte biriktirdikleri para ve eşinden aldığı altınları vermemek için suç uydurduğunu, para ve ziynet eşyasının kendisinde olduğunu itiraf etti.

Ç.K. hakkında "suç uydurmak"tan yasal işlem başlatıldı.

(AA)

