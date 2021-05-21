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Ayrık göz makyajı nasıl yapılır?

Elif Yaman Elif Yaman
21.05.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makyaj yapmak kadınlar için vazgeçilmez bir tutkudur. Rengarek rujlar, kalemler, allıklar ile yüzümüze isteğimiz havayı verebilir, güzelliğimize güzellik katabiliriz. Tüm bunların yanında minik makyaj hileleri ile ayrık gözlerimizi daha orantılı hale getirebiliriz. Peki nasıl?

Her kadının kendi yüz şekline göre uyguladığı minik makyaj hileleri vardır. Kimi ince dudağını makyajla büyütürken kimi de birkaç fırça dokunuşuyla burnunu daha kalkık yapabilir. Aynı şeyler göz makyajı için de geçerlidir. Ufak dokunuşlarla birbirinden uzak gözler nasıl daha yakın görünür, adım adım bakalım.

KOYU KAHVERENGİ FAR MUTLAKA KULLANILMALI

Birbirinden uzak gözleri yakınlaştırmak için, normalde yapılan makyajın biraz tersi uygulanır. İç köşelere daha koyu renk sürüp dışarı doğru dağıtarak makyaja başlayabilirsiniz.

Burnun köşesinden itibaren doğal kahve tonları sürebilir. Gözün orta ve iç kısmına sürdükten sonra, geri kalan tarafı karıştırma fırçasıyla dışa doğru süpürebilirsiniz.

HİGHLİGHTERI DOĞRU YERE UYGULAYIN

Göze highlighter uygulandığı zaman, gözün tam ortasına uygulanır. Çünkü gözün yuvarlak ve orta kısmı yansıma yapar. O yüzden highlighter ya da parlak bir far kullanabilir, gözün ortasını parlaklaştırabilirsiniz.

GÖZ KALEMİNDEN DESTEK ALIN

İç köşeleri kalem sürerek koyulaştırabilirsiniz. İç köşelere kalem sürmek ya da koyu far sürmek, gözleri birbirine yakınlaştıracaktır. Kahverengi tonlarında veya füme tonlarında bir kalem ile istenilen görüntüyü yakalayabilirsiniz.

EYELİNER KUYRUKSUZ OLMALI

Boydan boya bir eyeliner sürebilirsiniz, bunu sürerken kuyruk yapmanıza gerek yoktur. Uzatmadan köşede bırakabilirsiniz. Uzun eyeliner stili, gözü daha uzun ve ayrık gösterecektir, bu görüntünün olmaması için kuyruklu eyelinerden kaçının.

RİMELİ DİK AÇIYLA SÜRÜN

Rimel sürme tekniğinizi değiştirin. Kulaklara doğru hareketle süreceğiniz rimel gözleri daha ayrık gösterir. Rimel uygularken fırçayı dik açıyla alın bölgenize doğru çekerek uygulayın.

KAŞ BOYUNA DİKKAT

Kaşlar, mutlaka içeri doğru ve yakın tutulmalıdır. Eğer doğal kaş daha geriden başlıyorsa, kaş farı, kaş pomadı ve ya da kaş kalemiyle içeri doğru sürerek yakınlaştabilirsiniz.

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