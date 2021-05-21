Ayrık göz makyajı nasıl yapılır?

Her kadının kendi yüz şekline göre uyguladığı minik makyaj hileleri vardır. Kimi ince dudağını makyajla büyütürken kimi de birkaç fırça dokunuşuyla burnunu daha kalkık yapabilir. Aynı şeyler göz makyajı için de geçerlidir. Ufak dokunuşlarla birbirinden uzak gözler nasıl daha yakın görünür, adım adım bakalım.

KOYU KAHVERENGİ FAR MUTLAKA KULLANILMALI

Birbirinden uzak gözleri yakınlaştırmak için, normalde yapılan makyajın biraz tersi uygulanır. İç köşelere daha koyu renk sürüp dışarı doğru dağıtarak makyaja başlayabilirsiniz.

Burnun köşesinden itibaren doğal kahve tonları sürebilir. Gözün orta ve iç kısmına sürdükten sonra, geri kalan tarafı karıştırma fırçasıyla dışa doğru süpürebilirsiniz.

HİGHLİGHTERI DOĞRU YERE UYGULAYIN

Göze highlighter uygulandığı zaman, gözün tam ortasına uygulanır. Çünkü gözün yuvarlak ve orta kısmı yansıma yapar. O yüzden highlighter ya da parlak bir far kullanabilir, gözün ortasını parlaklaştırabilirsiniz.

GÖZ KALEMİNDEN DESTEK ALIN

İç köşeleri kalem sürerek koyulaştırabilirsiniz. İç köşelere kalem sürmek ya da koyu far sürmek, gözleri birbirine yakınlaştıracaktır. Kahverengi tonlarında veya füme tonlarında bir kalem ile istenilen görüntüyü yakalayabilirsiniz.