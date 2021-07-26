Ayrılık konuşması nasıl yapılır? Sevgilinizi terk etmeden önce mutlaka okuyun

Ne kadar kötüye giderse gitsin bir ilişkiyi bitirmek her zaman zordur. Karşı tarafı incitmeden ayrılık konuşmasını yapabilmek, sonradan yaşanacak pişmanlıkların önüne geçer.

1. Adım Konuşmayı Ertelemeyin: Ayrılık konuşması ertelemek durumu biraz daha zorlaştırmaktan başka işe yaramaz.

2. Adım Yüz Yüze Görüşün: Ayrılmak istediğinizi yüz yüze görüşerek söyleyin. Bu kararınızı kesinlikle telefon ya da mail yoluyla sevgilinize iletmeyin.

3. Adım Bir Yer Seçin: Yalnız kalabileceğiniz sessiz bir yer seçin.

4. Adım Buluşmaya Vaktinde Gelin: Buluşmaya am vaktinde ya da biraz erken gidin. Geç kalırsanız karşınızdaki kişi şimdiye kadar yaşadıklarınıza hiç değer vermediğinizi, bu görüşmeye zorla geldiğinizi düşünerek incinebilir.

5. Adım Dürüst Olun: Dürüst ve açık sözlü olun. "Sen daha iyilerine layıksın", "Aklım çok karışık", "Biz ayrı dünyaların insanlarıyız" gibi bahanelerin altına saklanmayın.

6. Adım Lafı Dolandırmayın: Ayrılmak istediğinizi kısa ve net bir cümle ile söyleyin.

7. Adım Fazla Abartmayın: Karşı tarafın söyleyeceklerini dinleyin, konuyu kestirip atmak yerine her şeyi en ince ayrıntısına kadar konuşun. Soruları varsa cevaplayarak, kafasında soru işaretleri kalmasını önleyin.

8. Adım Anlamaya Çalışın: Karşı tarafı anlamaya çalışın. Terk edilen taraf siz olsaydınız size nasıl davranılmasını isterdiniz sorusunu kendinize sorun ve öyle hareket edin.

9. Adım Konuyu Toparlayın: Birlikte güzel şeyler yaşadığınızı, bunların kolay kolay unutulmayacağını anlatın.

Bu travmatik durum sevgilinizin beklenmedik tepkiler vermesine yol açabilir. Bu gibi durumlarda siz de tepki göstermeyin, sakin davranın.

10. Adım Veda Edin: İlişkiniz bitmiş olsa bile ihtiyaç duyduğunda yanında olacağınızı söyleyerek vedalaşın.

Her bitiş yeni bir başlangıç getirir. Yeni bir başlangıç için acele etmeden önce biraz dinlenmekte fayda var.

