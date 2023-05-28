Ayrılmak isteyen sevgilisine cadde ortasında kurşun yağdırdı

Dehşete düşüren olay, Kocaeli'nin Kartepe İlçesi Ataevler Mahallesi Sarımeşe Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, U.Ö. ile ayrılmak isteyen sevgilisi Ö.Y. (23) arasında tartışma çıktı. Bir süre telefonda süren tartışmanın ardından Ö.Y. ile U.Ö., belirledikleri adreste buluştu. Araçlarından inen ikili burada da tartışmaya devam etti. Ardından U.Ö. yanında getirdiği tabancayla, Ö.Y.’ye defalarca ateş etti. 5 kurşunun bacaklarına isabet ettiği Ö.Y. kanlar içinde yerde kalırken, U.Ö. ise otomobiliyle bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Silah seslerinin üzerine yaralı kadının yardımına koşan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı kadın, Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri cip ve etrafında incelemelerde bulundu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

