Ayşe Karaman’ın ölümü davasında sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın ölümüne ilişkin görülen davada sanık Uzman Dr. Özgür Tarhan’a "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz 2019’da erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan’ın Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi’ndeki evinde ölü bulunmuş, olay yerinde ise çok sayıda şırınga ve ilaç bulunmuştu.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Tarhan, Ayşe Karaman’ın annesi Feride Karaman, babası Adem Karaman ve taraf avukatları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Tarhan’ın "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık ve taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarının ardından duruşmaya karar için ara verildi. Mahkeme heyetinin karar için ara verdiği sırada anne Karaman, kızının mezarından getirdiği bir avuç toprağı sanık Tarhan’ın üzerine atarak, "Kızımı öldürürken hiç mi Allah’tan korkmadın" diyerek tepki gösterdi.

Ara sonrası kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tarhan’a "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 4 yıl hapis cezası verdi. Sanığa "iyi hal indirimi" uygulayan mahkeme, cezayı 3 yıl 4 aya indirdi.

Ayşe Karaman’ın annesi ile ailenin avukatı Tevfik Tolga Beyendi, karar sonrası Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Karara tepki gösteren anne Karaman, "Bugün adaletin olmadığına emin oldum. Mahkeme başkanının tarafsız olmadığını biliyordum ve hep reddettim. Başkan yanlı davrandı. 23 yaşında pırıl pırıl evladımı kaybettim. Başkan rolünü oynadı, karşı tarafa ödülünü verdi. Her gün bir kadın ölüyor. Siz adaleti sağlamazsanız elbette ki bizim çocuklarımız ölüp gidecek. Ciğeri yanan, ateşte kavrulan biziz. Bir kere feryadımı duymadı. Ben mezara gittiğimde hakkını savunacağına söz verdim ama yapamadım. Hiçbir şey başaramadım, çünkü başarttırmadılar" dedi.

Avukat Beyendi ise dosyada bulunan çelişkilere rağmen mahkemenin, esas hakkındaki mütalaasını vermesi için dosyayı savcıya verdiğini söyledi. Savcının, olayın bilinçli taksir olduğu, kastın olmadığı yönünde mütalaa verdiğini anlatan Beyendi, "Mahkeme, sanığa neticeten 3 yıl hapis cezası verdi. Bilinçli taksir olması nedeniyle cezayı 4 yıla yükseltti. İyi hal indirimiyle de 3 yıl 4 aya indirdi. Sanığa adeta ödül gibi bir ceza verildi" ifadelerini kullandı.

