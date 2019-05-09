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Ayşe Öğretmen tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 23:51 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi, "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle tutuklanan öğretmen Ayşe Çelik'in yaptığı bireysel başvuruyu haklı buldu. Ayşe Öğretmen kararın ardından cezaevinden tahliye edildi.

Ayşe Öğretmen tahliye edildi

Ayşe Çelik, katıldığı bir televizyon programında kullandığı "çocuklar ölmesin" ifadesi nedeniyle "terör progapası" yapmak suçundan 15 ay hapis cezası almıştı.

Bireysel başvuruyu karara bağlayan Anayasa Mahkemesi, Çelik'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Aynı zamanda Ayşe Çelik’e 5 bin 500 lira tazminat ödenmesi de kararlaştırıldı.

Bu karar sonrası Ayşe Çelik cezaevinden çıktı.

Ayşe Çelik'in avukatı Mahsuni Karaman sosyal medya hesabından "An itibariyle Ayşe öğretmen cezaevinden çıkmış ve Deran bebeği ile hasret gidermekte:)" açıklamasında bulundu.

avukat

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