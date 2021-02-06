Ayşe Özgecan'ın ölümünde sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Dün cenazeyi teslim almak için Ankara'dan Zonguldak'a gelen Kenan Usta, kızının ölümüyle ilgili şüphelerinin olduğunu ve soruşturmayı bekleyeceklerini söyledi. Dün adliyeye sevk edilen B.C.A., gece geç saatlere kadar süren işlemlerinin ardından ev hapsi ve yurt dışı yasağı hükümleri uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başka bir evde kalan B.C.A.'nın kimseyle görüşmek istemediği öğrenildi.

Olay, cuma günü saat 01.00 sıralarında İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak'ta meydana geldi. Ayşe Özgecan Usta apartmanın 8'inci katında yaşayan erkek arkadaşı B.C.A.'nın evinin terasından düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Ayşe Özgecan Usta, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Usta, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İFADESİNDE YAŞANANLARI ANLATTI

Olayla ilgili soruşturma sürerken B.C.A.'nın ifadesi ortaya çıktı. B.C.A. ifadesinde Ayşe Özgecan Usta ile 2 yıldır sevgili olduklarını söyledi. Usta'nın 2 Şubat'ta kendi aracıyla yaşadığı Ankara'dan yanına geldiğini ifade eden B.C.A., "Ben de Ankara'ya gittiğimde yanına giderdim, tek yaşardı. Zonguldak'a geldiğinde de bende kalıyordu. Aramızda herhangi bir sorun yoktu. Olay günü akşam işe gitmek için evden çıktım. Akşam eve geldim ve terasta beraber yemek yedik, sohbet ettik. Sohbetimiz normal şeylerdi. İçeri geçtiğimizde evlilik sohbeti açarak evlenmek istediğini söylüyordu. Ben kendisine evleniriz dedim. Konuyu tartışmayı devam ettirdi. Sonra evden gitmek istediğini söyledi. Ben kendisine geç olduğunu ve sokağa çıkma yasağı olduğunu söyledim. Sonra biraz sakinleşti ve salonda oturduk" dedi.

'YAPMA AŞKIM DİYE BAĞIRDIM'

Bir süre sonra Ayşe Özgecan Usta'nın bir anda balkona çıkarak kendini atacağını söylediğini belirten B.C.A., ifadesinde şunları söyledi:

"Kendimi atarım dedi. Tırabzanlara tutundu ve yüzü bana dönüktü. Hemen yanına koştum. 'Dur, yapma aşkım' diye bağırdım. Eli balkon korkuluğu yani tırabzanda tutuluydu. Yukarı çekmek için bileklerinden tutup mücadele ettim. Bu sırada alt kattaki komşu bayan kendi balkonundaydı. Yardım için bu bayana 'yardım et' diye bağırdım. Balkonundaki ip örgüyü kesmesini ve Usta'yı kurtarmasını istedim. Bu sırada Ayşe Özgecan Usta, kayarak düştü. Ben hemen 112 Acil Servis'i kendi telefonumla aradım. Sonra aşağıya indim. Bunlara alt kat komşum şahittir. Bu olanlar nedeniyle şok geçirdim. Üzgünüm, çok üzgünüm."