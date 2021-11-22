HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Ayşegül Aydın kimdir? Ayşegül Aydın kaç yaşında ve neden öldü?

Ayşegül Aydın kimdir? Ayşegül Aydın kaç yaşında ve neden öldü?

22.11.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayşegül Aydın'ın kim olduğu ve Ayşegül Aydın olayının ne olduğu merak konusu oldu. Ayşegül Aydın Kocaeli'de Afganistan uyruklu A.M. tarafından cinsel saldırıya uğradı ve direnince de başına taşla vurularak ağır yaralandı. Ayşegül Aydın'dan acı haber geldi. İşte detaylar...

Ayşegül Aydın kimdir? Ayşegül Aydın kaç yaşında ve neden öldü?

Uğradığı cinsel saldırı sonucunda direnince başına taşla vurularak ağır yaralanan Ayşegül Aydın 12 Temmuz'dan bu yana hayata tutunma mücadelesi veriyordu. Ancak Ayşegül Aydın'ın hayatını kaybettiği haberi geldi. Peki Ayşegül Aydın kimdir? İşte merak edilenler...

AYŞEGÜL AYDIN KİMDİR?

Ayşegül Aydın İstanbul Gebze'de 12 Temmuz'da dersaneden çıkmasının ardından Afganistan uyruklu A.M. tarafından takip edildi. A.M., Aydın'ı ağaçlık alana sürükleyerek cinsel istismara yeltendi. Aydın başından yaralandığında A.M. tarafından kaldırıma taşındı. Aydın'ı gören görgü tanıklarının ihbarı ile bölgeye sağlık ekibi geldi ve Aydın hastaneye sevk edildi. Sonrasında Afganistan uyruklu A.M. gözaltına alındı ve mahkemece tutuklanmasına karar verildi. Aydın Gebze'de özel bir hastanede günlerdir yoğun bakımda kaldı. Ancak canıyla boğuşan Aydın yenik düştü.

Metin Aydın'ın geçtiğimiz ay yoğun bakımda Ayşegül Aydın ile görüşürken, "Tatlım benim, güzel kızım, canım yavrum benim, bir tanem benim, kara gözlüm. Ağlama yavrum iyi olacaksın” dediğianlar cep telefonuyla kaydedilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Elektrikler ne zaman gelecek?Elektrikler ne zaman gelecek?
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Gebze

En Çok Okunan Haberler

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Feci kaza! Uzman çavuş yanarak can verdi

Feci kaza! Uzman çavuş yanarak can verdi

1 Aralık'ta başlıyor... Cezası 846 TL

1 Aralık'ta başlıyor... Cezası 846 TL

Artık saklamıyor! Ele ele yakalandı

Artık saklamıyor! Ele ele yakalandı

Bakan Soylu'dan sert tepki: Ben gülmüyorum beyefendi

Bakan Soylu'dan sert tepki: Ben gülmüyorum beyefendi

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Prof. Dr. Özkaya: Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı

Prof. Dr. Özkaya: Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Sosyal medyada gündem oldu! Resmî Gazete'ye erişim sorunu

Sosyal medyada gündem oldu! Resmî Gazete'ye erişim sorunu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.