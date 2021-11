Ayşegül Aydın kimdir? Ayşegül Aydın kaç yaşında ve neden öldü?

Uğradığı cinsel saldırı sonucunda direnince başına taşla vurularak ağır yaralanan Ayşegül Aydın 12 Temmuz'dan bu yana hayata tutunma mücadelesi veriyordu. Ancak Ayşegül Aydın'ın hayatını kaybettiği haberi geldi. Peki Ayşegül Aydın kimdir? İşte merak edilenler...

AYŞEGÜL AYDIN KİMDİR?

Ayşegül Aydın İstanbul Gebze'de 12 Temmuz'da dersaneden çıkmasının ardından Afganistan uyruklu A.M. tarafından takip edildi. A.M., Aydın'ı ağaçlık alana sürükleyerek cinsel istismara yeltendi. Aydın başından yaralandığında A.M. tarafından kaldırıma taşındı. Aydın'ı gören görgü tanıklarının ihbarı ile bölgeye sağlık ekibi geldi ve Aydın hastaneye sevk edildi. Sonrasında Afganistan uyruklu A.M. gözaltına alındı ve mahkemece tutuklanmasına karar verildi. Aydın Gebze'de özel bir hastanede günlerdir yoğun bakımda kaldı. Ancak canıyla boğuşan Aydın yenik düştü.

Metin Aydın'ın geçtiğimiz ay yoğun bakımda Ayşegül Aydın ile görüşürken, "Tatlım benim, güzel kızım, canım yavrum benim, bir tanem benim, kara gözlüm. Ağlama yavrum iyi olacaksın” dediğianlar cep telefonuyla kaydedilmişti.