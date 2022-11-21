Ayşenur Alkan kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Öğretmen Ayşenur Alkan Gaziantep roket saldırısında şehit oldu

Ayşenur Alkan'ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Gaziantep’in Karkamış ilçesine, Suriye’nin Ayn El Arap bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Özer yaptığı açıklamada şehit olan öğretmenin isminin Ayşenur Alkan olduğunu duyurdu.

AYŞENUR ALKAN KİMDİR?

Şehit olan Ayşenur Alkan Kocatepe İlkokulu’nda görev yapıyordu. Milli Eğitim Bakanı Özer de Kocatepe İlkokulu ve Karkamış Anaokulu'nun camlarında kırıklar tespit edildiğini açıklarken "Sınıf öğretmenimiz Ayşenur Alkan'ı kaybettik" diye konuştu.

Henüz Alkan'ın yaşı ve nereli olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

BAKAN SOYLU’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'in Karkamış ilçesine gerçekleştirilen havan saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, öğle üzeri sınır ötesinden 3 havan atışı yapıldığını belirterek, "Bunların yerleşim yerlerine isabet edenleri oldu. 6 yaralımız vardı, onlar hastaneye intikal ettirildi. Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Bunlardan 1'i çocuk, 1'i öğretmen. Yerleşim yerine isabet eden, mahalleye isabet eden bir havan sonucunda böyle bir kaybımız söz konusu. Allah rahmet eylesin. Şu anda yaralılarımız var. Onlar da hastanelerde tedavileri devam ediyor. Dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği operasyondan sonra, buna yönelik gerçekleştirilen saldırılara da cevabı en güçlü şekilde verilecektir. Bu konuda gerekli bütün adımlar atılacaktır" dedi.

