Ayşenur Arslan ile ilgili açıklamada bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin; deneyimli gazetecinin canlı yayındaki sözleri dolayısıyla inceleme başlatıldığını duyurdu. Vatandaşlar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan gelen açıklama doğrultusunda Ayşenur Arslan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ne dedi? Rtük Ayşenur Arslan'ın sözleri ile ilgili neden inceleme başlattı? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Ayşenur Arslan'ın biyografisi, Halk TV'de yaptığı açıklama ve sonrasına ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.

AYŞENUR ARSLAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ayşenur Arslan 16 Eylül 1950'de dünyaya geldi. Aslen Aydınlı olan Ayşenur Arslan, İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünü 1972 yılında bitirmiştir.

Ayşenur Arslan, gazeteciliğe 1974'de devlet televizyonu TRT’de muhabir olarak başlamıştır. 1982 yılında Güneş Gazetesi’nde haber müdürü olduktan 2 yıl sonra istifa etmiştir ve Nokta Dergisi’nde çalışmaya başlamıştır. Daha sonra Söz Gazetesi’nde çalışmaya başlayan Aslan buradan da ayrıldıktan sonra Türkiye’nin ilk yerel dergisini hazırlamıştır.

Bir yıl Cumhuriyet Gazetesi’nde çalışan Aslan, Star TV’de ve Ali Kırca ile birlikte ATV’de çalışmıştır. 8 yılın ardından tekrar Star TV’de çalışmaya başlamıştır.

Ali Kırca, Mehmet Ali Birand gibi isimlerle çalışan Aslan Medya Mahallesi programını CNN Turk’te yapmaya başlamıştır. Ardından Sokak TV’de çalışmıştır. Ayşenur Aslan son olarak Halk TV’de “Medya Mahallesi” programını yapmaktaydı.

AYŞENUR ARSLAN NE DEDİ?

Ayşenur Arslan, Halk TV canlı yayınında Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik konuşmuştur.

RTÜK AYŞENUR ARSLAN'IN SÖZLERİ İLE İLGİLİ NEDEN İNCELEME BAŞLATTI?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin'in açıklamasına göre; Ayşenur Arslan hakkında Kıbrıs Türkünün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözleri ile ilgili inceleme başlatılmıştır.

