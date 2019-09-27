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Ayvacık Güz Panayırı Başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 17:21 | Son Güncelleme

Ayvacık ilçesinde Ayvacık Güz Panayırı başladı.

Ayvacık Güz Panayırı Başladı

Ayvacık ilçesinde Ayvacık Güz Panayırı başladı. Her yıl binlerce kişinin akın ettiği panayır, bu yıl ilk eylül ayında düzenlendi.
Ayvacık Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı’nın bu yıl ikincisi düzenlendi. 26-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenen güz panayırı dün pazar günü gecesi sona erecek.
Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram bu yıl Ayvacık Panayırı’nın ikincisini düzenlediklerini belirterek, “Halkımızdan gelen talepler doğrultusunda bu yıl Ayvacık Güz Panayırı’nın ikincisini düzenledik. İnşallah hayırlısı olur. Bahar panayırımız gibi güz panayırımıza da yoğun ilgi bekliyoruz” dedi.

Ayvacık Güz Panayırı Başladı

Ayvacık Güz Panayırı Başladı

Ayvacık Güz Panayırı Başladı

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