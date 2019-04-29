Ayvacık'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nan Ayvacık ilçesinin açıklarında Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 21.02'de Ege Denizi'nde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 9.28 kilometre açığında ve 6.97 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntı Çanakkale ve Balıkesir'in ilçelerinden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı

