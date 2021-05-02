HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ayvalık’ta zorla fuhuş yaptırılan iki kadın kurtarıldı

Ayvalık’ta zorla fuhuş yaptırılan iki kadın kurtarıldı

02.05.2021 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu iki kadın, jandarmanın operasyonuyla kurtarıldı.

Ayvalık’ta zorla fuhuş yaptırılan iki kadın kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu kadınların pasaportlarını ve telefonlarını alıp, videolarını çekerek zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ile Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri ortaklaşa düzenledikleri operasyonlarla T.K. ile M.E. isimli iki kişiyi yakaladı.

İKİ YABANCI UYRUKLU KADIN KURTARILDI

Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmalarının ardından gerçekleştirilen operasyonda, Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi’ne bağlı Sarımsaklı mevkii ile ilçe merkezindeki Fevzipaşa ve Vehbibey Mahallelerinde kadınlara zorla fuhuş yaptıran T.K. ve M.E.’nin ev ve güzellik SPA, masaj salonu olan işyerinde iki yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı.

İstanbul’da fuhuş operasyonu! Sahte izin belgesi hazırlamışlarİstanbul’da fuhuş operasyonu! Sahte izin belgesi hazırlamışlar

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyonlarda elde edilen suç unsurlarına el konulurken, T.K. ve M.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bu hastalık öldürmüyor ama süründürüyor""Bu hastalık öldürmüyor ama süründürüyor"
Zonguldak Havaalanı’nın ilk yolcu uçağı Almanya’ya uçtuZonguldak Havaalanı’nın ilk yolcu uçağı Almanya’ya uçtu
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Ayvalık

En Çok Okunan Haberler

Bir ilde daha yasak! Tam kapanmada o ürünler satılmayacak

Bir ilde daha yasak! Tam kapanmada o ürünler satılmayacak

Orhan Şen: Türkiye genelinde sıcaklıklar düşecek

Orhan Şen: Türkiye genelinde sıcaklıklar düşecek

''Lan şerefsiz'' dedi, yayından kovuldu

''Lan şerefsiz'' dedi, yayından kovuldu

Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu

Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Su altına dalan turist ceset buldu

Su altına dalan turist ceset buldu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı

Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Türkiye, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi

Türkiye, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Henüz kesin kararımı vermedim ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Henüz kesin kararımı vermedim ama...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.