HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ayvalık’ta 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık’ta 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

07.01.2021 22:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ayvalık’ta 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre; Ayvalık’ın Güneş Adası açıklarında Yunanistan unsurlarınca can salı içerisinde Türk karasularına bırakılan ve kendi imkanlarıyla karaya çıktığı tespit edilen 13 düzensiz göçmen Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından kurtarıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre; Ayvalık’ın Güneş Adası açıklarında Yunanistan unsurlarınca can salı içerisinde Türk karasularına bırakılan ve kendi imkanlarıyla karaya çıktığı tespit edilen 13 düzensiz göçmen Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler Cunda Adası’na getirilerek, burada Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yiyecek, içecek, tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Ayvalık’ta 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu! Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu!
Acı haber: 6 saat arayla koronavirüsten hayatlarını kaybettilerAcı haber: 6 saat arayla koronavirüsten hayatlarını kaybettiler
Pilot nasıl olunur? THY veya Hava Kuvvetleri'nde nasıl pilot olunur?Pilot nasıl olunur? THY veya Hava Kuvvetleri'nde nasıl pilot olunur?

En Çok Okunan Haberler

Kobani iddianamesi kabul edildi!

Kobani iddianamesi kabul edildi!

Bağcılar Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 870 lira oldu

Bağcılar Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 870 lira oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Linç edileceğimi bile bile...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Linç edileceğimi bile bile...'

Türk doktordan tarihi başarı! Ölümcül hastalığa çare buldu

Türk doktordan tarihi başarı! Ölümcül hastalığa çare buldu

Hastanede ortaya çıktı! 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı

Hastanede ortaya çıktı! 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı

İğrenç olay! Öz kızının çocuğunun babası olduğu ortaya çıktı

İğrenç olay! Öz kızının çocuğunun babası olduğu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

Yunanistan ölüme terk etti, Türkiye hayatlarını kurtardı

Yunanistan ölüme terk etti, Türkiye hayatlarını kurtardı

Boğaziçi Üniversitesi önündeki protestolara ilişkin gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi önündeki protestolara ilişkin gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Osmaniyeli karı koca 6 saat arayla koronavirüsten hayatını kaybetti

Acı haber: 6 saat arayla koronavirüsten hayatlarını kaybettiler

Bakan Koca'dan, Bakan Varank ile 'aşı adayları' görüşmesi

Bakan Koca'dan, Bakan Varank ile 'aşı adayları' görüşmesi

Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile görüştü

DSÖ'den Türkiye'ye teşekkür

Bakan Koca Uğur Şahin'le görüştü

Bakan Koca Uğur Şahin'le görüştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.