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Ayvalık’ta 49 göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 23:36 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 49 göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Tuzla mevkii açıklarında bir şişme botla Midilli Adası’na doğru giden lastik bot Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu.

Ayvalık’ta 49 göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 49 göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Tuzla mevkii açıklarında bir şişme botla Midilli Adası’na doğru giden lastik bot Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Lastik botta bulunan 48 Kongo ve 1 Filistinli göçmen Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplere teslim edildi. 12’si çocuk, 24’ü kadın olmak üzere 49 göçmen hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Ayvalık’ta 49 göçmen yakalandı

Ayvalık’ta 49 göçmen yakalandı

Ayvalık’ta 49 göçmen yakalandı

Ayvalık’ta 49 göçmen yakalandı

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