Ayvalık'ta denizde hortum

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde denizde oluşan hortum paniğe neden oldu. Hortum, cep telefonuyla görüntülendi.

Ayvalık ilçesinde saat 17.30 sıralarında denizde hortum çıktı. Yaklaşık 15 dakika boyunca deniz üstünde görülen hortumla birlikte ilçe merkezinde dolu ve sağanak etkili oldu. Hortum nedeniyle sahilde bulunan ilçe sakinleri paniğe kapıldı. Karaya ulaşmayarak deniz üstünde etkisini yitiren hortum, Altınova Mahallesi sahilinde cep telefonuyla kaydedildi.

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