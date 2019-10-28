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Ayvalık’ta uyuşturucu hap getiren karı-koca jandarmaya yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 09:22 | Son Güncelleme

İzmir’den Balıkesir’in Ayvalık ilçesine uyuşturucu madde getiren şahıslar yakayı ele verdi.

Ayvalık’ta uyuşturucu hap getiren karı-koca jandarmaya yakalandı

İzmir’den Balıkesir’in Ayvalık ilçesine uyuşturucu madde getiren şahıslar yakayı ele verdi. Ayvalık Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ayvalık İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ile yapılan istihbari çalışma ve takip sonucu, İzmir’den uyuşturucu madde getirileceği yönünde istihbari bilgiyi değerlendiren ekipler, İzmir istikametinden gelen U. Y. yönetimindeki İzmir plakalı otomobil, Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi Madra Köprüsü Mevkii yol, emniyet ve kontrol noktasındaki devriye tarafından durduruldu.
Otomobilde yapılan aramada, U.Y’nin eşi G. Y.’nin çantasında 336 adet uyuşturucu hapı ele geçirdi.
Gözaltına alınan U. Y. ve eşi G. Y. hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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