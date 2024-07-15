Ayvanın faydaları nelerdir? Yatmadan önce ayva yenir mi?

Ayva, gülgiller ailesinden bir meyvedir. İçeriğinde antioksidan, lif ve C vitamini bulunur. Bileşenleri sayesinde birçok derde deva kabul edilir. Özellikle de bağışıklık sistemini destekleyici etkisi ile tanınan ayva ayrıca potasyum, demir ve bakır başta olmak üzere birçok mikro besin maddeleri de içerir. Bakteriyel durumlardan kalp sağlığını desteklemesine kadar birçok probleme de iyi geldiği kabul edilmiştir.

Besin değeri oldukça yüksek olan ayva içerdiği lif sayesinde de uzun süre tok tutma özelliğine sahiptir. Bu özelliği sayesinde de özellikle diyet yapan kişilerin ya da sağlıklı beslenmesinin yanı sıra damak tadından da taviz vermek istemeyenlerin favori besinleri arasında yer alır. İçeriğindeki kalori miktarı 50 civarındadır. Yağ içermez ve birçok vitamin ile mineral barındırır.

Ayvanın faydaları nelerdir?

Ayva faydaları ile tanınan bir meyvedir. Antioksidan açıdan son derece zengindir. Farklı formlarda tüketilebilir. Çiğ olarak yenebildiği gibi çayı ve tatlısı da yapılır. Bazı kişiler salatalarında kullanmayı da tercih eder. İnanılan bazı faydaları ise şu şekildedir:

Sindirim problemlerine iyi gelir.

Bağışıklığı güçlendirici etkisi vardır.

Kolesterolün dengelenmesine yardımcı olur.

Saçlara iyi gelir.

Ciltteki hücrelerin aldığı hasarı giderir.

Yaşlanma etkilerini giderir.

Midedeki ülserin tedavisinde etkilidir.

Yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

Vücudu olası hastalıklara karşı korur.

Kış aylarında günde 1 kez tüketilen 1 adet ayva, 1 porsiyon meyve miktarına eşittir. Ayrıca çayı yapılarak da tüketilebilen ayva kişilerin günlük meyve ihtiyacını karşılar niteliktedir.

Çeşitli formlarda tüketilebilen ayvanın eğer pişmiş olarak tüketilirse de farklı rahatsızlıklara iyi gelebileceğine de inanılır. Buna göre pişmiş ayvanın faydalarının başında mide bulantıları ve kusma problemine olan olumlu etkisi gelir. Ayvanın içeriğinde C,E, B1, B2 gibi vitaminler bulunmaktadır.

Bazı kişilere çiğ ayvanın üzerine limon sıkıp yemesi önerilir. Limonlu ayva faydalarının başında C vitamini takviyesi gelmektedir. Ayva limon ile bir araya geldiğinde insan vücuduna katkı sağlayacak olan C vitamini oranı artar. Bu da olası bazı hastalıkların engellemesini sağlar.

Yatmadan önce ayva yenir mi?

Uzmanlar genel olarak uykudan kısa bir süre önce bir şeyler yenmesini doğru bulmazlar. Ancak bazı durumlarda yatmadan önce ayva yemek doğru zamanda yapıldığı ve doktor önerisi ile uygulandığı sürece faydalı olabilir. Yatmadan önce ayva yemenin faydalarından bazıları ise şu şekildedir:

Uykudan birkaç saat önce tüketilen ayva bütün gece boyunca kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olabilir.

Mide sağlığını koruyucu etkisi olduğu kabul edilir.

Midede asit oluşmasına engel olur.

Ayvanın yenebileceği en sağlıklı zaman kış aylarıdır. Kış mevsimi boyunca taze olarak tüketilebilen ayva ayrıca sağlığı korur ve bu aylarda çok sık görülen soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkların oluşmasına da engel olabilir. Tüketilebileceği en doğru ve ideal olan ay ise kasım ayı olarak bilinir. Ayrıca diğer aylarda da taze ayvadan ya da ayva yapraklarından çay da hazırlanabilir. Bilinen en pratik tarifi ise şöyledir:

Malzemeler

1 litre su

Yaklaşık 20 ayva yaprağı

Limon

Bal

Yapılışı

Su kaynatılır.

İçine ayva yaprakları atılır.

2 dakika sonra ocak kapatılır.

Karışım kapalı olarak 5 dakika demlenmeye bırakılır.

Damak tadına göre limon ve bal ile birlikte tüketilebilir.

Ayvanın zararları nelerdir?

Lif oranı oldukça yüksek olan ayva uzun süre tok tutma özelliği sayesinde birçok kişinin diyet listesinin başında gelir. Sağlıklı ve dengeli beslenmek isteyen bazı kişiler beslenmelerine ayvayı da eklerler. Ayva bağırsaktaki hareketleri artırarak sağlıklı bir sindirim sistemi oluşmasına yardımcı bir meyvedir. Ancak her gıda gibi ayvanın da fazla ya da bilinçsizce tüketildiği zaman bazı yan etkileri görülebilir. En bilinen yan etkiler ve zararları ise şunlardır:

Özellikle hassas bünyelerde şişkinlik yapabilir.

Gaz oluşumuna neden olabilir.

Mide sorunları yaşanmasına sebebiyet verebilir.

İshale neden olabilir.

Önemli not: Bu içerik tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İçindekiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi sorunun teşhis veya tedavisi için kullanılmamalıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.