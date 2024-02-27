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Ayyüce Türkeş 'hain' ilan edilmişti! Alpaslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş'ten MHP'li üst düzey yöneticilere ağır sözler

27.02.2024 22:32
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Adana Ülkü Ocakları'nın Alpaslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'i ihanetle suçladığı pankart gündem olmuştu. Yaşanan gelişme sonrasında Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, kardeşini hedef alanlara yönelik sosyal medya hesabından çok sert ifadeler içeren bir paylaşım yaptı.

Ayyüce Türkeş 'hain' ilan edilmişti! Alpaslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş'ten MHP'li üst düzey yöneticilere ağır sözler

Adana Ülkü Ocakları, İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ayyüce Türkeş'i ihanetle suçlamıştı. Ayyüce Türkeş’in “Adana’nın hakkı daha fazlası” yazılı pankartının hemen yanına asılan pankartta "Adana’da ihanete geçit yok. Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar tayin eder!" sözlerine yer verilmişti.

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MHP'Lİ İSİMLERİ HEDEF ALDI

Alparslan Türkeş’in oğlu Kutalmış Türkeş, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın ile Milliyetçi Hareket Partisi (AR-GE) Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'i hedef aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin kurucusu Alparslan Türkeş’in oğlu Kutalmış Türkeş'in son paylaşımı gündem oldu. Çok sert ifadeler kullanan Türkeş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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"Alparslan Türkeş’in evladı olduklarını iddia ederek Türkeş’in adını ve kanını taşıyan öz evlatlarına hakaret edenler, Hele de ömründe Türkeş’i görmemiş olanlar! Sizlerin Türkeş'in evladı olması imkansız, zira Türkeş o...... çocuk yapmadı hiç! Siz babalarınızı aramaya devam edin, fazla uzaklara değil sizi kullanan adamlara bakın, mesela domuz suratlı Semihe, mesela Sinan‘ın katili çift cinsiyetli İzzetsiz ulviye’ye!"

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Alparslan Türkeş
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