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Az farkla biten seçim sonrası okuldaki dolaplardan çıktı! CHP suç duyurusunda bulundu: Yozgat'ta ses getirecek iddia

09.04.2024 13:46
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde seçimi rakipleri AK Parti ve MHP'den az farkla geride kalarak üçüncü sırada tamamlayan CHP çarpıcı bir iddiayla suç duyurusunda bulundu. Partinin iddiasına göre bir okuldaki sınıfta boş mühürlü zarflar ve oy pusulaları bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Az farkla biten seçim sonrası okuldaki dolaplardan çıktı! CHP suç duyurusunda bulundu: Yozgat'ta ses getirecek iddia

Seçimlerden sonra itirazların devam ettiği belediyelerden biri Yozgat'ın Yerköy Belediyesi oldu. AK Parti ve MHP'nin seçime ayrı girdiği ilçede AK Parti'nin adayı Fatih Arslan 4 bin 182 oy alarak seçimi kazandı. Arslan'ı takip eden iki aday da çok yakın oylar aldı.

CHP'DEN CİDDİ İDDİA

MHP'nin adayı Oğuzhan Oğuz 4 bin 102, CHP'nin adayı İlhan Yılmaz ise 3 bin 930 oyla seçimi tamamladı. Fatih Arslan mazbatasını alarak göreve başladı. Ancak CHP tarafından ortaya atılan ciddi iddiayla yeni bir süreç başladı.

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İddiaya göre oy kullanılan okulların birindeki bir sınıfta 7 Nisan'da dolaplarda mühürlü zarflar ve yırtılmış oy pusulaları bulundu.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu mühürlü zarflar ve oy pusulaları tutanak altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. CHP'li kurmaylar da devreye girerek konuyla ilgili açıklama yaptı.

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan harekete geçerek suç duyurusunda bulunduklarını bildirirken şunları kaydetti:
"Yozgat/Yerköy'de az farkla kaybettiğimiz seçimlerin ardından seçim güvenliğini ve meşruiyetini zan altında bırakan Atatürk İmam Hatip Ortaokulu'nda bir sınıfta bulunan ve tutanak altına alınan boş mühürlü zarflar ve oy pusulaları ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca ilçe seçim kuruluna da gerekli itirazlarımızı yaptık! Süreç tamamlanıncaya ve adalet sağlanıncaya kadar konunun takipçisi olacağız!"Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat Yerköy CHP
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