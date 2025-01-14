Az kişinin bildiği 3 temizlik tüyosu: Mutfağınız pırıl pırıl olacak!

Ev temizliği bazen zor olabiliyor ancak etkili temizlik tüyoları ile bunu kolaylaştırabilirsiniz. Mutfakta en çok kirlenen alanlardan biri de her gün üzerinde yemek pişirilen ocak oluyor. Ocak gözlerinin temizliği zor gibi görünse de bu yöntemle pırıl pırıl oluyor.

EN ETKİLİ 3 TEMİZLİK TÜYOSU

Ocak kapaklarının temizliği için birçok farklı yöntem var ancak en etkilisinin bu yöntem olduğu öne sürülüyor.

Ocak kapaklarını cezve veya küçük boy bir tencereye aldın. Üzerine göz kararı limon tuzu, sirke ve üzerini biraz geçecek kadar kaynar su ilave edin. 30 dakika boyunca kaynattıktan sonra ocaktan alın ve kirli suyu lavaboya dökün.

Sıvı bulaşık deterjanıyla kapakları ovalayın, durulayın ve mikrofiber bezle kurulayın. Yıkama ve kurulama işlemini birkaç kez tekrar edebilirsiniz.

Islak mendili kahvaltı bıçağına sararak temizlenmesi zor, ince yerleri temizleyebilirsiniz. Örneğin ocak kenarları, mutfak tezgahı ile ara fayansın bitiş noktası gibi.

Buzdolabı, davlumbaz, bulaşık makinesi gibi paslanmaz çelik yüzeye sahip mutfak aletlerini bebek yağı yardımıyla silerek daha parlak bir görünüme kazandırabilirsiniz.