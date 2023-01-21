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Az önce deprem mi oldu? En son deprem ne zaman, nerede oldu? 21 Ocak 2023 Kandilli ve AFAD SON DEPREMLER listesi!

21.01.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son depremin nerede ve ne zaman olduğu tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanıyor. Deprem sarsıntılarının meydana gelmesiyle birlikte civar bölgede yaşayan vatandaşlar Deprem mi oldu? En son deprem ne zaman, nerede oldu? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. İşte 21 Ocak 2023 Kandilli ve AFAD SON DEPREMLER listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son deprem ne zaman, nerede oldu? 21 Ocak 2023 Kandilli ve AFAD SON DEPREMLER listesi!

Son dakika deprem ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Deprem sarsıntılarının yaşanması ile birlikte 'az önce deprem mi oldu, deprem nerede kaç şiddetinde?' sorularının yanıtını merak ediyorlar. Depremlerin merkez üsleri ve şiddetleri Kandilli Rasathanesi - AFAD resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak paylaşılıyor. İşte son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (21 OCAK 2023 CUMARTESİ)

2023.01.21 07:48:39 34.8417 24.5138 5.0 -.- 3.2 -.- GIRIT
2024ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.01.21 07:44:02 39.2868 33.2285 2.5 -.- 2.0 -.- EGRIBASAN-BALA (ANKARA) İlksel

2023.01.21 07:02:21 40.7895 31.0477 12.2 -.- 1.0 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel

2023.01.21 06:25:09 38.3517 27.3035 15.1 -.- 1.3 -.- KIRIKLAR-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.01.21 06:09:16 39.5435 43.3257 5.7 -.- 1.5 -.- YUKARIDUZMEYDAN-TASLICAY (AGRI) İlksel

2023.01.21 06:01:00 37.9227 27.2135 4.8 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.21 05:26:55 38.3763 38.8405 7.4 -.- 1.9 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel

2023.01.21 05:10:28 39.4065 26.1283 6.4 -.- 1.9 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.21 05:05:26 38.3465 27.2163 8.9 -.- 3.1 3.1 ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.01.21 04:42:35 40.6683 30.4357 13.2 -.- 1.2 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel

2023.01.21 04:30:56 34.2178 26.3185 5.0 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.01.21 03:58:27 37.7505 26.9917 7.6 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.21 03:41:07 40.8472 31.6352 2.9 -.- 1.6 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel

2023.01.21 03:19:51 37.9325 28.9703 17.3 -.- 1.7 -.- SIGMA-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2023.01.21 02:59:42 40.4037 44.8723 5.0 -.- 2.0 -.- ERMENISTAN İlksel

2023.01.21 02:53:15 35.0183 24.9245 1.9 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.01.21 02:49:36 40.8130 31.1078 10.8 -.- 1.5 -.- BATAKLICIFTLIK-(DUZCE) İlksel

2023.01.21 02:47:33 37.0498 28.4507 11.1 -.- 1.8 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel

2023.01.21 02:29:49 39.3868 26.2812 6.2 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.21 02:24:59 37.9527 29.2002 4.8 -.- 1.5 -.- GUZELPINAR-(DENIZLI) İlksel

2023.01.21 02:19:05 39.5235 26.4952 9.3 -.- 1.5 -.- AHMETCE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2023.01.21 02:15:54 36.3238 29.7288 3.5 -.- 1.7 -.- KASABA-KAS (ANTALYA) İlksel

2023.01.21 02:04:00 38.2897 38.8153 18.8 -.- 2.3 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.01.21 02:03:31 37.3423 29.7107 11.7 -.- 1.1 -.- ECE-TEFENNI (BURDUR) İlksel

2023.01.21 01:35:11 37.8013 26.9087 6.1 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.21 01:23:31 39.9807 40.1315 4.0 -.- 2.1 -.- SOGUTLU-OTLUKBELI (ERZINCAN) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' SORGULAMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesi yayınlanııyor. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıda bıraktığımız link üzerinden ulaşmanız mümkün.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


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